La fuerte frase que le dijo Mica Viciconte a Cubero sobre las hijas de Nicole

Micaela Viciconte y Fabián Cubero están pasando un excelente momento ya que, a más de cuatro años y medio de haber iniciado su relación, hoy esperan el nacimiento de Luca, el primer hijo de la pareja.



El Poroto ya tiene tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su historia de amor de más de una década con la modelo y hoy conductora Nicole Neumann.





Sobre todo esto, esperar a su primer hijo y acompañar a su pareja en la crianza de sus tres hijas, Mica Viciconte abrió su corazón y dejó algunas frases fuertes y para reflexionar.



“Antes de Fabi no había salido con nadie que tuviera hijos. Por supuesto que me costó todo el proceso, hay que adaptarse. Uno tiene miedos. Qué los chicos te rechacen porque sos la nueva novia de papá. Es todo un mundo”, comentó Mica en charla con Robertito Funes Ugarte.



“Yo aprendí lo que está bien y también lo que está mal. Aprendí a convivir, a entender. A la más chiquita la conocí cuando tenía dos años y medio. Y para mí era todo nuevo. Había cosas que no sabía cómo manejar, que no sabía”, reveló.



“Un día le dijo: ‘No sé si me imagino estar con alguien que no tenga hijos’. Disfruto estando sola con Fabi y disfruto hacer planes con las chica también”, comentó Mica.





Viciconte se coronó campeona de Masterchef Celebrity y, como frutilla de postres, estuvo acompañada por Fabián Cubero y por las tres hijas del ex futbolista, Indiana, Allegra y Sienna, lo que hizo que la consagración fuera aún más especial.



No obstante, que las hijas de Nicole Neumann estuvieran presentes ahí, al lado de Mica, generó muchas especulaciones y rumores de conflictos. “Los chicos son más más sabios que los adultos, siempre”, aclaró Viciconte.