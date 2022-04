La verdadera razón por la que las hijas de Nicole Neumann fueron a MasterChef para apoyar a Viciconte: “Querían ver a…”

La historia sin fin. Otra vez apareció una batalla furiosa entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, quienes desde su divorcio protagonizaron decenas de cruces, de recriminaciones, de reclamos álgidos e incluso de una gama variedad de problemas legales.

Ahora las rispideces se centran en la vida soleada, luminosa y feliz que construye Poroto con Mica Viciconte, porque ese presente bañado por la alegría de convertirse en padres de Luca y las mieles de la visibilidad y éxito por el triunfo en MasterChef la ubicó en el ojo de la tormenta a Nikita.

Y como si fuese poco, Neumann tuvo que soportar que sus tres hijas, sus tres retoños, lucieran al lado de la famosa en la consagración en el reality, una foto que se convirtió en viral, que surcó todos los aires y que se impregnó en el inconsciente colectivo.

La sonrisa de Mica, el orgullo de Cubero y las tres niñas abrazadas a la novia de Fabián. Una imagen poderosa, que despertó en Neumann un cúmulo de sensaciones, que distan de júbilo, más bien todo lo contrario. Y encima los medios la persiguen para conocer su opinión.

Justamente, en ese contexto de preguntas y de guardias incesantes, Nikita soltó el verdadero motivo, o al menos el que ella dictaminó, para que las tres pequeñas se presentarán en el estudio de Telefe para apoyar a Viciconte. Y sorprendió con su declaración.

Los cronistas la abordaron y la modelo intentó bajar la espuma al expresar: “Ay chicos, mil gracias, la estoy pasando muy bien...”. Y sobre el comentario de sus hijas sobre Mica al aire, la blonda soltó: “No tengo nada de qué hablar. No me parece nada, yo me guío por lo que pasa en mi casa, por lo que se habla en mi casa, por que mis hijas estén bien”.

Incluso se arrojó a minimizar el título de Viciconte y aseguró: “¡De verdad! Estaba trabajando, estaba en la gala del Colón y de verdad que no miro tele. No me miro ni a mí misma, imaginate que voy a mirar a otros. No sabía ni cuando salía, no tenía idea, realmente. Nunca le presto atención a esas cosas”.

Hasta que Neumann lanzó la razón de sus niñas para acercarse a MasterChef: “Tenían ganas de ver a Mery del Cerro y a un par de personas que estaban ahí para pedirles unos saludos y qué sé yo...”.