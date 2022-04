La reacción de las hijas Nicole Neumann tras el triunfo de Mica Viciconte en MasterChef Celebrity

Finalmente, Mica Viciconte se consagró como la ganadora de la tercera edición de MasterChef Celebrity. Durante la definición que se pudo ver anoche por la pantalla de Telefe, la influencer se llevó el trofeo como la mejor cocinera de esta temporada frente al actor Tomás Fonzi, el otro finalista.

Entre los familiares que acompañaron a la ex Combate en los estudios del canal estuvieron su actual pareja Poroto Cubero y sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su matrimonio con Nicole Neumann.

Tras anunciarse que Mica era la ganadora, tanto Cubero como sus hijas corrieron a felicitarla. "Estoy muy feliz", declaró Allegra algo tímida.

De esta forma se dio por concluida una nueva temporada de MasterChef Celebrity 3 con un alto encendido. El rating alcanzó picos de 18.7 puntos, un número poco frecuente para la televisión de aire, sacándole 10 puntos de diferencia a El hotel de los famosos (El Trece), su competidor directo.

Luego de los muy buenos números del domingo, anoche el ciclo culinario comenzó con un valor de 16.5, que pronto subió a 17.8, alcanzado en su final los 18.7.

El acuerdo entre Nicole y Cubero para que sus hijas estén en la final de Masterchef

El lunes por la mañana, Santiago del Moro contó el trasfondo de la presencia de las menores en Masterchef Celebrity y reveló que Nicole firmó un documento en el que autorizaba a sus hijas a asistir a la grabación. "La más grande no quería estar porque no quería hablar. Entonces en un momento yo la fui a buscar", reveló. "Si vos querés no estar, no estés, pero si a vos te gustaría estar con tu familia está, porque yo no te voy a preguntar nada", le prometió a Indiana.

Luego, sumó detalles sobre el acuerdo al que llegó el ex matrimonio para que sus hijas estuvieran presentes. "El canal pide previa autorización de los padres. Nicole, obviamente, firmó un documento para que las hijas estén ahí. Sino, no se puede", detalló el conductor.