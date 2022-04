Bajan antes de tiempo a Graciela Alfano de Socios del Espectáculo: el motivo

Este martes se vivió un tenso momento en vivo en Socios del Espectáculo (El Trece), cuando Graciela Alfano renunció a su puesto como panelista en el programa. A pesar de que la actriz prometió que se comprometía a terminar el mes en el ciclo, en la emisión de este miércoles estuvo ausente y trascendió que la bajaron antes de tiempo.

Recordemos que Alfano había arrinconado a Adrián Pallares al decirle frente a cámaras: "Cuando empezamos el programa Adri yo te lo dije muy claramente: 'che, a vos te gusto'. Se trata de que el agua y el aceite, no andan señora. Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos. Pero te digo la verdad Adrián yo tengo que hacer una confesión: Yo cada vez que abro la boca, vos sufrís. Yo digo bombacha, vos sufrís. Yo soy Alfano, puedo sumar muchísimo a muchos programas, pero la característica de este programa y sobre todo la característica de los conductores, en este caso más Adrián que vos (Rodrigo), la verdad es que me parecía que en momentos no me miraban".

Luego, Graciela Alfano, redobló contra el conductor de Socios del Espectáculo: "Yo sé lo que te digo, vas a laburar mejor sin mí y yo voy a estar en otro programa más cómoda también".

Mientras el conductor intentó desligarse de las acusaciones de la panelista, Graciela remarcó: "Vos tenés todo que ver con mi decisión. Se llama dinámica de un programa. Cuando en la dinámica de un programa alguien no entra... Yo lo que siento es que no estás cómodo conmigo, es mi sensación. Tal vez no sea tu intención, pero es lo que yo siento, y entonces me parece lo mejor exorcizar. Cada uno se va para su lado y que a cada uno le vaya bien".

Según informa Juan Pablo Godino en PrimiciasYa, una vez que finalizó la emisión del martes de Socios del Espectáculo, Pallares y Lussich habrían tenido una fuerte charla con Alfano, la cual derivó en la cancelación antes de tiempo del contrato firmado con la exvedette.

"En horas de la tarde se pidió cancelar el contrato antes, no tenía sentido que siga en el programa tras lo sucedido", informaron a una fuente del mencionado portal.