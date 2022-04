La tremenda crítica de Nai Awada a la Argentina y sus gobernantes: "No se puede..."

La actriz Nai Awada, hija del actor Alejandro Awada y sobrina de Juliana y Mauricio Macri, explotó en su cuenta de Twitter contra la situación actual que atraviesa el país y anunció que se quiere ir a vivir al exterior.



“Ando con muchas ganas de irme a vivir a Uruguay. Siento que no se puede vivir más así y no quiero criar a mis hijos así. Me duele el alma, pero me quiero ir del país”, escribió en el primer tuit la actriz. “No tengo ganas de criar a mis hijos así”, agregó luego.



Como era de esperarse, los comentarios de la sobrina de Juliana Awada y Mauricio Macri generó tanto adeptos como fuerte rechazo. Por esto, continuó con su catarsis, pero esta vez apuntando directamente contra quienes comenzaron a agredirla.





“A todos los K y peronchos asquerosos mandándome hate sólo por ser Awada, cielos, les cuento que me chupa un huevo la política y que sólo quiero vivir bien, loco. Mi papá es uno de los mejores actores del país y nada tengo que ver con política, pero ustedes, manga de roñosos, a laburar”, tuiteó Nai Awada.



Una usuaria de Twitter le contestó, de forma irónica, que si necesitaba un remis, ella la llevaba “gratis a aeroparque”. Sobre esto, Nai no quiso quedarse callada y salió con lo tapones de punta.



“Con esa foto asquerosa de donde de una ladrona ni pienso leerte, mamita. Andá a lavarte el orto”, le respondió, haciendo referencia a la foto de portada que mostraba una foto de la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner.





“No se gasten bardeando porque básicamente me hacen más fuerte y me chupan un huevo”, contestó Nai Awada de manera categórica ante los reiterados insultos y agravios.



“Siento que sentir tanto odio los va a hacer reventar como sapos, bebés. Tengan más sexo y menos odio. Los quiero. La Nai Awada”, añadió la joven ante la enorme cantidad de respuestas, algunas con un alto grado de agresividad.