La confesión de Nai Awada: "Un magnate ruso me ofreció 80 mil dólares por..."

Pese a haberse mantenido por años con un muy bajo perfil, desde el 2017 Nai Awada comenzó a hacer una carrera mediática tratando de separar su imagen de la de su tía, quien en aquel entonces habitaba la quinta presidencial junto a su marido, Mauricio Macri.

La hija del actor Alejandro Awada ganó popularidad tras su paso por el Bailando por un sueño (El Trece) y poquito a poco se fue convirtiendo en una fuerte figura de las redes sociales.

Nai Awada es actriz y bailarina, y en reiteradas ocasiones se mostró muy abierta a hablar de las situaciones que pasó gracias a su trabajo. En una entrevista contó lo fácil que era mezclar trabajo con placer en su profesión: "Me pasó de salir con algún actor que por hacer una escena subida de tono, tenés química y si estás soltero, te podés confundir”.

Pero también aseguró que en esas situaciones no hay ningún compromiso emocional y todo queda resumido a un “touch and go”. Fue en esa misma conversación en el programa de radio El Show del Espectáculo, cuando se mostró muy dispuesta a hablar de sexo.

"En el sexo se pueden incluir terceros. Tiene que ver con las libertades de cada uno. El tema del tamaño importa. Mis amigas me cargan porque tengo puntería. Ellas me dicen anaconda. Siempre tuve la suerte de estar con dotados, tengo un imán. Pero tal vez tienen algo enorme y no saben cómo usarla”, reveló Nai.

Ahora, invitada a No es tan tarde, el ciclo que conduce Germán Paoloski por la pantalla de Telefe, la actriz se refirió a la vez que recibió una propuesta indecente por parte de un magnate ruso.

Awada ya había contado que un multimillonario de aquella nacionalidad le había ofrecido 80 mil dólares por sexo. En esta ocasión confió cómo se dio la situación y aseguró que fue el dueño del lugar quien le dijo que “un tipo” estaba preguntando por ella.

En aquella ocasión, Nai Awada trabajaba en Club 69, como bailarina de una serie de fiestas que se desarrollaban allí. “¿Y qué te compraste Nai?”, bromeó Germán Paoloski ante tal relato. “No, no agarré. Estás loco. Me pareció muy anecdótico”, respondió ella entre risas.