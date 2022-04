Joaquín Furriel reveló qué es lo que lo hace reír en un día cualquiera

En su visita como invitado al programa No es tan tarde (Telefé), el actor Joaquín Furriel habló de lo que más lo hace reír, o mejor dicho quiénes más lo hacen reír: los conductores de noticieros.



En una parte de la divertida entrevista que Germán Paolosky le estaba haciendo al actor, trae a la charla una pregunta que ya le habían hecho y que le había llamado la atención, sobre qué es lo que más lo hacía reír en un día cualquiera. Si bien el conductor ya tenía la respuesta, le dio paso a que se explayara.





“¿Qué lo hace Furriel? Y Furriel contesta: ‘A mí me hacen reír los conductores de los noticieros’. Es un gremio”, le dice Germán Paolosky, con gesto incrédulo, dándole pie para que profundizara en la curiosa respuesta.



“Vos me hacés reír muchas veces. Me gusta cuando, de repente, ponen música y dicen: ‘Bueno, vamos a otro tema, es tremendo lo que pasó…’. Cada uno tiene su estilo. Están los más cancheros, pero en definitiva lo que comunican son malas noticias. Porque así funcionan los noticieros”, explicó Joaquín Furriel, ante la sorpresa del conductor.



“Imaginate un noticiero en el que sólo se cuentan buenas noticias. No tiene rating. SI no hay conflictos, ¿quién lo va a mirar?”, agregó a su respuesta el reconocido actor, que se dispone a grabar la segunda temporada de El Reino, cuya primera entrega fue un éxito y muy comentada.



En otro tramo de la entrevista, Paolosky lo sometió al “ratifica o rectifica” y le recordó cuando dijo que no se creía sexy. “No estoy de acuerdo en que las mujeres mueran por mí. Cuando por trabajo tengo que hacer un persona estilo chongo, es una composición”, sostuvo.





Actualmente, Furriel está haciendo la comedia Ella en mi cabeza, con Florencia Raggi y Juan Leyrado. “Veníamos buscando y cuando vi esta obra, que escribió Oscar Martínez hace 16 años, que había ido al estreno con Soledad Villamil, con Juan Leyrado, me encantó”, dijo.



“Me fascinó porque es la historia de la neurosis, en tono de comedia. Todas las noches siento las risas del público. También lo decidí por la pandemia, porque tenía ganas de divertirme, de pasarla bien. Sentía que era un buen momento”, comentó el actor.