¡Gigante! Así está hoy Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquin Furriel, a los 14 años

Paola Krum y Joaquín Furriel se conocieron en 2005, en medio de los ensayos de la obra de teatro Sueño de una noche de verano en el San Martín. Se dice que el talento mutuo los enamoró.

Lo cierto es que el amor trascendió el escenario y los actores comenzaron una relación, en la que ambos admitieron sentir admiración por el otro. Al poco tiempo volvieron a compartir escena en Montecristo, un verdadero éxito televisivo que les permitió vivir un gran momento personal y profesional.

El amor entre Joaquín Furriel y Paola Krum marchaba tan bien que al poco tiempo decidieron dar un paso más en su relación. En febrero de 2008 llegó a sus vidas Eloísa, el fruto de ese hermoso amor.

Aunque la pareja se terminó separando en 2011, ambos se consideran familia y tienen una hermosa relación por su hija. “Me siento muy orgulloso de que Paola sea la madre de mi hija. No sabía si me imaginaba toda la vida con ella, pero si me la imaginaba como la madre de mi hija para toda la vida”, había dicho Furriel sobre Krum cuando separaron.

Hace algunos días atrás Eloísa celebró sus 14 años, y aunque por edad parece aún chica, la adolescente tiene muy en claro hacia dónde quiere encaminar su vida. Como era de esperarse, la joven quiere seguir los pasos de sus padres y dedicarse a la actuación.

Así es que actualmente asiste a una escuela secundaria con orientación artística. Además toma clases de canto, de actuación y de piano, un instrumento que según dijo su mamá toca muy bien.

"Eloísa canta espectacular y no es porque sea mi hija, pero yo canto y no le llego ni al dedo gordo del pie”, reveló Paola Krum en plena producción para la revista Gente.

Además, fue ahí mismo donde lo actriz aseguró sobre su hija: “La dejaría que se dedique a la actuación porque veo que es su deseo y que lo disfruta muchísimo, pero hay que esperar un poquito más para verla porque está estudiando un montón y me parece que es un momento de enriquecimiento. Cuando empiece a trabajar está bueno que tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para poder sentirse segura”.