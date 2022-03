Cuál fue la mujer más importante de la vida de Joaquín Furriel y por qué

Joaquín Furriel es dueño de una larga trayectoria como actor. Cine, teatro y televisión, no hay nada que no pueda hacer bien con su gran talento y la capacidad que tiene para ponerse en la piel de cualquier personaje. Y a lo largo de esa vida cargada de desafíos, también hubo un camino personal, con grandes amores que lo acompañaron en cada reto.

El galán conquistó el corazón de algunas de las mujeres más talentosas de nuestro país, como Cristina Pérez, Eva de Dominici, Paola Krum y Naomi Preizler. Sin embargo, una de ellas marcó su vida para siempre, y a pesar de que ya pasaron años desde que se separaron, hoy siguen siendo familia y grandes amigos.

Se trata de Paola Krum, la mujer más importante en la vida de Joaquín Furriel, la madre de su única hija, Eloísa, de quien se separó ya hace más de diez años y de la manera más inesperada.

La pareja de actores se conoció en el 2005, en plenos ensayos de la obra de teatro Sueño de una noche de verano en el San Martín. Como suele suceder entre compañeros de trabajo, el amor trascendió el escenario y comenzaron su historia de amor.

Pasaron algunos años hasta que la pareja decidiera dar un nuevo paso en su relación y traer al mundo al fruto de aquel cariño y admiración que se tenían. En 2008 nació la pequeña Eloísa, cambiándoles por completo la vida y las prioridades.

Paola Krum le dio a Joaquín Furriel el amor más increíble del mundo, lo convirtió en padre y le brindó una familia que lo va a acompañar siempre, esté donde esté.

Lamentablemente su historia no duró muchos años más. En 2011 fue el galán quien se encargó de dar a conocer la triste noticia de la separación. Joaquín reveló que no funcionaban como pareja pero que su amor estaba intacto.

“Me siento muy orgulloso de que Paola sea la madre de mi hija. No sabía si me imaginaba toda la vida con ella, pero sí me la imaginaba como la madre de mi hija para toda la vida”, confió Furriel tiempo después demostrando lo que significa la actriz para él.

Paola Krum también se refirió tiempo después a la relación con el padre de su hija y contó: “Tengo un vínculo más que saludable y feliz con Joaquín, nos queremos muchísimo y nos une lo más importante de nuestras vidas. Eso es para siempre. Somos una familia”.