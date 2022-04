José María Listorti reveló los motivos de su renuncia a la productora de Marcelo Tinelli

La semana pasada se conoció la noticia de que José María Listorti decidió renunciar a la productora de Marcelo Tinelli. En Socios del Espectáculo (El Trece) contaron los detalles de la situación: "El programa en el que está ahora termina en junio, y lo que plantea es que cuando termine quiere quedar libre. Es un desgaste de años y quiere abrirse al mercado. Se presentó ante sus jefes y les dijo 'me voy'", explicó Rodrigo Lussich.

Ahora fue el propio conductor quien reveló los motivos de su alejamiento. "Es una decisión que vengo madurando hace mucho. Todo tiene un final, todo termina", anunció Listorti durante un móvil con LAM. Luego precisó que habló con Federico Hoppe y Chato Prada, pero aún no pudo hacerlo con Tinelli. "No pude hablar con Marcelo porque está en México. Me juntaré en estos días para hablarlo", agregó.

José María explicó que necesita unos meses para reflexionar sobre su vuelta a la televisión. "Son muchos años haciendo televisión. Quiero parar un poco. La gente se merece un descanso de mí. Es una decisión que me costó muchísimo. Tiene que ver con un cambio", reflexionó.

Por último, el conductor indicó que seguirá con Re Tarde, su ciclo en Radio Pop, y generando contenido de humor en redes sociales. "En la radio me va bien y estoy haciendo cosas en las redes", sentenció.

La partida de Listorti se da en medio de una polémica por su ciclo Super Super (El Nueve), que recibió una denuncia por plagio de parte del productor Eduardo Metzger. A través de su cuenta de Twitter, el denunciante explicó que el ciclo de la productora de Tinelli era una copia exacta de Clink! Caja, ciclo que Metzger produjo en 1996.

"Clink Caja: un programa creado y producido por mi en 1996 conducido por Berugo Carámbula. Tuvo como antecedente en 1987 otro programa de mi creación y producción que fue 'Sume y Lleve' conducido por Emilio Disi y Dorys Del Valle. Ambos emitidos en Canal 9", argumentó el mencionado productor.