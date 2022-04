La crítica sin piedad del Carpintero de Bienvenidos a bordo a Laurita Fernández

Hace unos meses, cuando Guido Kaczka todavía era conductor de Bienvenidos a Bordo, Laurita Fernández fue al programa y todos se sorprendieron por la buena onda. Incluso, algunos, hablaron un posible romance. El tiempo pasó, claro, más de un año, y las cosas no están tan bien entre ellos: hablamos del famoso Carpintero y la ex de Nicolás Cabré.

¿Qué pasó después? Desde que Laurita Fernández se quedó con el lugar del mítico conductor la historia se puso áspera. Y ahora, en una entrevista, el muchacho contó los detalles y las razones por la que la relación no es del todo "buena" aunque ya no se lo ve en pantalla.

"Estoy dedicado a la carpintería y tengo mucho trabajo que me sale gracias a ' Bienvenidos a Bordo'. La gente viene con confianza para hacer pedidos porque saben que estuve en la tele entonces vienen con otra garantía", explicó Nahuel López Matheu.

Pero allí quizás vengan algunos de los resquemores: "Estoy a la espera de que me vuelva a llamar. Tuve una charla con él y me dijo que pronto nos vamos a encontrar, que se venía algo nuevo que dentro de poco iba a lanzarlo, fue más o menos cuando él se fue de Bienvenidos a Bordo", dijo sobre Guido.

"Terminé muy bien, me agradeció por todo lo que transcurrió ese año y por las ganas que le puse al competir. Obviamente estoy súper agradecido porque fue un trabajo. Yo me lo tomé así, más allá de la competencia", agregó.

Y allí llegó al "palito" para Laurita: "No sé qué pasó, si fue por manejo, de que no lo pudo llevar bien Laurita, o decidieron ir por otro lado. Pero cuando quise volver me llevé esa noticia. Es dinámico lo que trata de hacer, obviamente todo en conjunto con un equipo que le pone lo mejor. Era muy difícil estar al nivel porque es muy difícil reemplazar a alguien que ya tiene la vara muy alta".

Y el muchacho de los músculos cerró con un comentario muy fuerte: "Es dinámico lo que trata de hacer, obviamente todo en conjunto con un equipo que le pone lo mejor. Es como pasó con Darío Barassi, cuando se tomó vacaciones y buscaban reemplazarlo. Era muy difícil estar al nivel porque es muy difícil reemplazar a alguien que ya tiene la vara muy alta".

Lo cierto es que hoy parece estar todo mal entre El Carpintero y Laurita. ¿Habrá tiempo para una reconciliación? En la tele donde mandan los números y la platita, ¡todo puede pasar! Ya tendremos más novedades para este boletín...