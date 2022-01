Guido Kaczka rompió el silencio y reveló la verdad sobre su baja de Bienvenidos a bordo

En estos días, circuló la versión de que Guido Kaczka habría montado en furia tras enterarse que sería desplazado de la conducción de Bienvenidos a bordo (El Trece). Tras los rumores de un supuesto estallido del conductor contra las autoridades del canal, él mismo decidió romper el silencio y revelar la vedad sobre su salida del exitoso programa.

El reciente desembarco de Laurita Fernández en la conducción del Bienvenidos a bordo se produjo cuando Guido Kaczka comenzó sus vacaciones. Inicialmente, la actriz aclaró que su permanencia en el envío de entretenimientos se extenderá hasta el 8 de febrero, pero lugo hubo un inesperado cambio de planes.

Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo.

La perfomance de Laurita al frente de Bienvenidos a bordo logró buenos números en el rating, y por eso las autoridades de El Trece decidieron seguir apostando a que ella continúe al frente del programa durante todo este año.

Luego de esa decisión, el portal Paparazzi señaló Guido Kaczka se habría enfurecido con las autoridades del canal y habría lanzado la picante frase: "Son unos tremendos mala leche".

Sin embargo, ahora Kaczka dialogó con Juan Pablo Godino de PrimiciasYa y aclaró los tantos sobre su salida de Bienvenidos a bordo. "Soy productor general del programa. Y obviamente uno de los dueños de la productora que lo hace. Es una idea consensuada con el canal lo de Laurita y estamos trabajando para que el programa funcione", aclaró.

Además remarcó: "Mis tiempos no me permiten tantos programas al aire más la producción de distintos programas de Kuarzo, y la familia (risas). Así que estamos en este camino con Bienvenidos a bordo y trabajando a full con Laurita para que el programa siga genial como siempre. Obviamente sigo como director general del programa y no hubo nada de enojos con el canal, todo lo contrario, agradecido del apoyo de tantos años".