El impresionante cambio de Laurita Fernández de su adolescencia a la actualidad: "Cuando éramos jóvenes..."

Laurita Fernández se convirtió en uno de los personajes del ámbito del espectáculos más importantes del momento. A raíz de su gran trayectoria como bailarina y luego de su paso por “Showmatch” se ganó el corazón y el interés de todos los televidentes.

Recientemente separada del actor Nicolás Cabré, la artista disfruta de su soltería y comparte todos sus momentos a través de las redes sociales. En esta oportunidad, se puso melancólica y mostró una imagen de su pasado, junto a una amiga en la noche porteña y con una apariencia completamente diferente a la de hoy en día.

“Ah, y tenía brackets y tomaba sol sin filtro”, escribió Laurita sobre la foto en cuestión. En ese momento, no era conocida en el ambiente del espectáculo y podía salir a los boliches con sus amistades sin que las cámaras la persigan.

Pero lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue el cambio en su aspecto y en su look.

Durante los últimos días surgieron varios rumores sobre un nuevo amor en la vida de Laurita. Según las versiones en los distintos medios, la blonda estaría comenzando una relación amorosa con un participante del programa en el cual se está destacando como conductora en reemplazo de Guido Kaczka.

Al respecto de estos dichos, Fernández aclaró: “Nada que ver. Él vino de invitado al programa, solo eso. Cero, nada que ver”, negando rotundamente las versiones que salieron a la luz.

Y siguiendo con su vida privada, la blonda sentenció: “Yo no sé encarar si me gusta alguien. No suelo encarar, nunca lo hice. Yo hasta no estar segura... y si la otra persona no avanza me puedo estar muriendo de amor que no voy a avanzar nunca”.

Laurita Fernández disfruta de su gran presente en la televisión argentina, sin permitir que nada ni nadie la pueda bajar del lugar que ella sola logró a lo largo de los años. Por su gran carisma e inteligencia en su profesión, se ganó la admiración y el respeto de muchos colegas del ambiente.