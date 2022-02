Laurita Fernández eligió entre sus dos exnovios famosos, Fede Bal y Nicolás Cabré: “El otro también…”

Laurita Fernández es reconocida en el ámbito del espectáculo tras su paso por Showmatch como bailarina y campeona del certamen, luego estuvo como jurado y también como conductora junto a Ángel de Brito del Cantando 2020. Hoy en día reemplaza en la conducción a Guido Kaczka , quien se tomó unas vacaciones para descansar.

Fue subiendo escalones muy de a poco, gracias a su impecable labor en la profesión y al carisma que la caracteriza. Siempre estuvo dentro del ambiente televisivo, tuvo muchos proyectos laborales a lo largo de su trayectoria pero también pasó por momentos felices en cuanto a su vida amorosa.

Cabe recordar que Laurita configuró una pareja con Fede Bal, con quien compartió el escenario en “Bailando por un sueño” y juntos se consagraron como ganadores de dicho certamen. La relación duró varios años, y por motivos que aún se desconocen tomaron la decisión de alejarse.

Mucho tiempo después, se conoció la noticia de que la bailarina encontró nuevamente a la persona indicada para acompañarla en su día a día. Se puso de novia con el actor Nicolás Cabré y su historia también fue duradera. Conoció a Rufina, hija del artista junto a la China Suárez, y hasta el un momento existió la posibilidad de irse a vivir juntos. Sin embargo, y después de un largo tiempo, también decidieron separarse.

La conductora siempre fue reservada al momento de hablar sobre su pasado amoroso, pero esta vez prefirió dejarse llevar por sus pensamientos. En una entrevista con Catalina Dugli, le preguntaron sobre cómo son los vínculos actualmente con sus dos ex novios y ella no tuvo dudas al momento de dar su postura.

En primera instancia habló de Fede Bal y expresó: “Lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles. De ahí a volver a ser pareja, nada que ver. Todos pasamos por momentos de calentura y enojos en cualquier ruptura". Con un poco de sorpresa para algunos oyentes, ya que habían surgido rumores que la separación había sido por una infidelidad del hombre.

Luego fue el turno de su más reciente relación. Sobre Nicolás Cabré manifestó: “Si, por qué no, claro que lo iría a ver al teatro. Es una obra muy linda, no sé si estaré invitada, supongo, me encantaría porque a mí me gusta mucho ir al teatro”.

Como cierre de la entrevista fue consultada por su presente, cómo vive su vida de soltería reciente. “Llego, me baño y me acuesto. Disfruto los momentos de llegar a casa y estar sola, no es que me incomoda estar sola, me encanta, estoy re contra bien. No es que estoy con ganas o buscando a alguien”, sentenció Laurita.