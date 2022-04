El verdadero motivo por el que se separaron Nicole Neumann y Cubero en 2017

Parece una eternidad, pero apenas se acumularon unos cuatro años desde el momento en que Fabián Cubero y Nicole Neumann patearon el tablero y sacudieron la opinión pública al comunicar el divorcio, al contarle al mundo que se terminaba esa pareja.

Desde ese punto se abrió un campo de batalla interminable, que continúa latente y que ante cada movimiento de alguno de los dos famosos activa una bomba. Ya sea un viaje de las tres hijas sin aviso, la cuota alimentaria, la venta de una propiedad en común, todo, pero todo es motivo de discusión.

Lejos de una armonía de familia ensamblada. Todo lo contrario. Nikita y Poroto viven en estado de guerra permanente. Nada los satisface, ni los estimula a edificar una paz en ese núcleo ensamblado, que ahora se agigantará con la llegada de Luca, el hijo de Mica Viciconte.

Justamente la consagración de la ex Combate en MasterChef provocó que Neumann regresará al tapete, porque todos los medios la consultaron sobre la presencia de sus tres pequeñas en el estudio, para conocer su opinión y también verificar si existía una autorización de su mano.

En ese contexto de auscultamiento de este conflicto, en el programa de Carmen Barbieri sacaron a relucir la ruptura de Nicole y Cubero. Ante la consulta de la conductora, Pampito informó: "Lo que siempre dijo y dio a entender Cubero es que ella cometió una infidelidad. Fue un rumor instalado por Cubero que nunca se confirmó. Nicole y la otra persona siempre lo negaron".

El panelista agregó más sustento y se sumergió en el manejo de b en esa época, en la que lucía devastado: "Y además, Cubero en su momento salió en LAM, llorando a la mañana para contar que ella lo había dejado. Él jugó el papel de víctima muy bien".

Por su parte, Carmen aplicó una teoría más liviana y dijo: "Yo escuché que se había terminado el amor". Frente a eso, Estefi Berardi aportó una visión más picante: "Bueno, ella contó que lo venía hablando hasta con su papá de que ya no le pasaba lo mismo, que sentía que no podía estar toda la vida con una persona que solo hablaba de fútbol y no de otra cosa. Como que se le fue la admiración".