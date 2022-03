Nicole Neumann se cansó de Fabián Cubero y lo mandó al psicólogo: "Si tiene problemas que..."

La crianza compartida entre dos personas que supieron cultivar un matrimonio y que hace tiempo rompieron el lazo amoroso suele implicar una gama interminable de situaciones a resolver, a consensuar. Este mecanismo prácticamente nunca funcionó armoniosamente entre Fabián Cubero y Nicole Neumann.

Los dos famosos protagonizaron cientos de miles de capítulos de recriminaciones públicas, así como trasladaron sus diferencias en cuanto a la tenencia y el régimen de visitas en la justicia. Ahora se suma un nuevo escándalo, otro episodio álgido que augura una enorme discusión.

Todo se focaliza en la llamativa determinación de Nikita de permitir que su hija Indiana se subiera a un auto con tres adultos mayores, y una amiguita, para recorrer cientos de kilómetros hasta Concepción del Uruguay sin la presencia ni de la madre ni del padre.

La adolescente viajó con José Manuel Urcera, que por más que oficie de pareja estable de Neumann no posee ni los derechos ni las obligaciones de un padre biológico. Al parecer, Cubero nunca recibió un aviso de este accionar y eso lo estimuló a estallar de bronca e iniciar acciones con su abogado.

La blonda no evitó la controversia, al contrario aceptó el reto de ofrecer su postura, con argumentos algo endebles, y habló con A la tarde. En cuanto a si ya le llegó alguna notificación judicial de Poroto, Nikita sostuvo: “No se nada de nada de eso, por suerte. Pero en mi vida ya no hay conflictos, ya lo saben, ya me desprendí de los conflictos”.

Acto seguido procuró justificar lo sucedido y contó: “Fuimos todos en familia a las carreras como siempre, Manu es familia, mis hijas lo adaptaron como familia, les fascina pasar tiempo con él. Les encanta el programa de las carreras, me matan si no las llevo”.

Hasta que en un momento de su declaración, Neumann le lanzó una ironía muy fuerte a Cubero y su intencionalidad de armar una causa de este viaje sin autorización de la menor: “Eso fue todo que hicimos, después cada uno quien quiera conflictos tendrá que resolverlo en el psicólogo o en otro lado, yo ya no entro mas”.

Y paradójicamente, la modelo terminó pisando el palito al describir con lujo de detalles y reconocer que mandó a su pequeña en un vehículo con tres hombres mayores y sin supervisión. “Si chicos, se fue Indiana el viernes con él (Urcera) porque yo tenía que trabajar y yo me fui el sábado a la mañana con las dos más chiquitas”.