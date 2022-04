Andy Kusnetzoff disparó con todo contra Ángel de Brito por negarse a ir a Podemos Hablar

Esta semana, Andy Kusnetzoff disparó contra todo contra Ángel de Brito en un móvil de LAM (América) por negarse a ir a Podemos Hablar (Telefe). Luego, el líder del programa de chimentos no se quedó callado y le respondió a través de las redes sociales.

Tras varios intentos para entrevistar a Kusnetzoff, finalmente el movilero de LAM consiguió su objetivo. "A Ángel lo espero en PH. No quiere venir con gente pero qué quiere que haga, no tengo otro formato", arremetió el conductor de Podemos Hablar contra Ángel de Brito.

A raíz de esa chicana, el conductor de LAM respondió desde su cuenta de Twitter: "Tengo la mejor con ?@andykusnetzoff y me gusta #PH. Lo que no me gusta es ir en grupo a un programa. Ya se los dije cuando me invitaron. Tampoco me gusta ir a los programas en general".

Además, Andy Kusnetzoff respondió las feroces críticas de Marina Calabró sobre la vuelta de Podemos Hablar, y sus novedades en el formato.

"El que quiere criticar, está bárbaro. Yo estoy feliz con el debut de PH. Lo mejor, fue el juego de los ositos, lo que más me gustó", dijo el conductor en relación al momento en que sus invitados tuvieron el desafío de sacar peluches de una máquina.

Cuando le dijero a Kusnetzoff que Calabró había tildado ese momento del programa de "pavada incalificable televisada", el ex CQC se limitó a retrucar: "No tengo idea lo que dijo Marina. Pero está espectacular, descontracturó a los invitados. Me parece que lo voy a repetir. Ahora, ¿le tiene que gustar a todo el mundo?. Cero, está perfecto. Para mí, el programa tiene mucha humanidad y tiene que ver con abrirse y que cada uno pueda mostrar sus emociones. La verdad, no me parece para nada que vaya al golpe bajo".