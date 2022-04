Tras el nacimiento del nuevo hijo de Alberto Fernández, Dyhzy compartió la rotunda enseñanza que quiere darle a su hermano

Tani Fernández, o Dyhzy tal como se dio a conocer a través de su actividad artística, se refirió con un contundente mensaje en su cuenta de Twitter al nuevo hijo de Alberto Fernández, y compartió la fuerte enseñanza que le quiere dar a su hermano.

Francisco, el bebé que el presidente tuvo con Fabiola Yañez, se ha convertido en el centro de la atención de los medios y las redes sociales, y Dyhzy no dudó en aclarar que está dispuesto a cuidar del pequeño del ataque sistemático de la opinión pública.

"Lo que si me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con él como lo fueron conmigo sin motivo pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mie... de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber que es el odio", escribió contundente Dyhzy.

Además, el hijo de Alberto Fernández se encargó de destrozar a una usuaria que había tenido duras palabras sobre el nacimiento de Francisco. "Asique flor antik o como sea tu user porque honestamente no me tome el tiempo de aprenderlo, me podes chupar los dos huevos pedazo de imbécil", expresó Dyhzy fiel a su estilo frontal.

Recordemos que el hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez nació en la madrugada del lunes 11 de abril en el Sanatorio Otamendi.

La pareja compartió algunas imágenes desde el mencionado centro de salud, y tanto la primera dama como Francisco se encuentran en perfecto estado.