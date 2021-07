El hijo de Alberto Fernández anunció que se hará un DNI no binario

Luego de que el gobierno nacional anunciara este miércoles la incorporación de la opción no binaria en el Documento Nacional de Identidad (DNI), el hijo del presidente Alberto Fernández, Estanislao Fernández, anunció a través de un vivo en Instagram que obtendrá su propio DNI no binario.

"No me considero hombre, me considero persona no binaria", aseguró Dyhzy (el nombre que Estanislao utiliza en redes sociales), quien ya había anticipado que quería cambiar el nombre que aparece en su DNI.

"No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así", explicó en una transmisión en vivo por Instagram.

El hijo de Alberto Fernández aseguró que se considera una persona no binaria.

En un acto que se realizó el miércoles en la Casa de Gobierno, el presidente Alberto Fernández entregó los tres primeros DNI no binarios, en el marco del decreto que estipula la implementación de la nomenclatura "X" en el campo correspondiente al sexo en el DNI y el Pasaporte rectificados. Sin embargo, una de las personas que recibió el DNI realizó una curiosa protesta a los gritos en medio del acto.

De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica que habilita la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo "sexo" del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Estanislao Fernández anunció su decisión a través de un vivo en Instagram.

"Cuando el Estado reconoce una ley esa ley se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, más gente lo va naturalizando. Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica", sostuvo Dyhzy en una transmisión que realizó en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar".