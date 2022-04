¿Qué se hizo? Estefi Berardi contó a qué edad se hizo su primera cirugía estética

Fresca, simpática y joven, así es Estefi Berardi, la nueva incorporación al equipo de angelitas de De Brito que cada noche desmenuzan en América los chimentos de la farándula hasta su mínima expresión.

Hace años que Estefi se hizo conocida en Combate y en 2021 se lució como panelista en Mañanísima, donde descubrió algunos romances y, desde marzo, juega en las grandes ligas, conquistando con su particular estilo y personalidad y, también, con su belleza.

Pero a pesar de portar una clásica belleza hegemónica, Estefi confesó al aire que de chica tenía varios complejos con su rostro que la llevaron a pasar por el quirófano para modificar sus facciones para siempre, un tema recurrente en una sociedad llena de modelos y cánones estéticos.

Todo empezó cuando Berardi mostró una foto retro de sus años de actriz, cuando le tocó compartir una escena con el ex Amigovios Guido Massri y con Benjamín Vicuña. Pero más allá de la anécdota, lo que llamó la atención de Ángel fue su aspecto, completamente diferente al de hoy.

Al ver la imagen donde se veía a la angelita rubia, de perfil y muy distinta, el conductor le preguntó: "¿Quién te hizo la carita?". “Tengo la nariz hecha desde los 17 años. Me operé en Mar del Plata porque tenía complejos con mi nariz”, contó ella entonces.

“Sentía que era muy grande y no me gustaba. ¡Y me pagué yo la operación!", siguió la joven, a quien le hicieron notar que el rostro también se veía más redondeado. "Adelgacé de cara... y bueno, uno cambia", cerró Berardi, como toda explicación.

Hace unos días, la angelita contó a sus seguidores intimidades del programa en el que trabaja. "Ángel tiene el mejor camarín, Yanina el que le sigue. Nazarena está sola en uno súper chiquito", confió en sus historias de Instagram. Y luego, comentó que, por su parte, ella hace lo que puede.

"A mí me habían dado ese con Naza, pero no entro. Así que a veces me cambio en el baño y a veces me meto en el del resto, que lo comparten", dijo.