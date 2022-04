Estefi Berardi reveló cómo son los camarines de LAM y qué angelita tiene el mejor

¿Es este el año de Estefi Berardi? Así parece ser, porque la ex chica Combate, después de hacerse notar en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, logró un pase a las grandes ligas cuando la convocó Ángel de Brito para sumarse al nuevo LAM.

Y como nueva angelita que es, Estefi se adapta a todo lo que le ofrecen, por supuesto. Aunque eso signifique, a veces, pasar algunos aprietos cuando llega la hora de cambiarse y ponerse espléndida para salir al aire.

Así lo hizo notar Berardi en un jugoso ida y vuelta con sus seguidores de Instagram cuando le preguntaron sobre un asunto “delicado” que puede llegar a generar la discordia en cualquier equipo de trabajo donde haya mucho ego y pretensiones de divismo: los camarines.

Y claro, los usuarios que la siguen desde el minuto uno querían información de primera mano acerca de esa cuestión álgida que en los últimos días estuvo en boca de todos, al detonar la bronca de Ana Rosenfeld que derivó en un escándalo sin precedentes para la abogada, actualmente de vacaciones.

"¿Cómo es la distribución de los camarines en LAM?", alguien indagó, y Estefi prendió el ventilador: "Ángel tiene el mejor camarín, Yanina el que le sigue. Nazarena está sola en uno súper chiquito".

¿Y a ella, cuál le toca? El peor de todos, o mejor dicho, en este caso… ¡ninguno! Por lo cual, la nueva angelita va variando, dependiendo del día. "A mí me habían dado ese con Naza, pero no entro. Así que a veces me cambio en el baño y a veces me meto en el del resto, que lo comparten".

Y si de privilegios y aires de diva se trata, cabe mencionar la acusación de Latorre contra la Rosenfeld, de quien dijo que se cree “Susana Giménez” al contar un cruce que tuvo con una vestuarista de América.

“Nunca le gusta nada de lo que le traen. ¿Un día saben qué le dijo? ‘Yo uso ropa importada’. La chica fue y le trajo algo importado de un mayorista y ella le dijo ‘Te voy a invitar a mi vestidor, yo uso Gucci, Dolce Gabbana’. ¡Es insoportable!”, sentenció.