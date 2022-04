Los posteos de la China Suárez el día que se encontró con la ex de Rodrigo de Paul

Pobre China Suárez: después de su separación de Benjamín Vicuña y del Wandagate, quedó anotada como figurita fija para todos los escándalos habidos y por haber. Es que la actriz no sólo fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Icardi y Wanda Nara, los rumores también la acercaron a Rodrigo de Paul.

“No la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca (su hija) que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, se defendió De Paul ante Fabio Azzaro, cuando empezaron las especulaciones y se dijo que la relación del futbolista y Camila Homs se había ido a pique desde que ella había encontrado chats calientes de su pareja con Eugenia.

Y si bien las versiones quedaron en el tiempo, en los últimos días hubo un revival. ¿Qué pasó? La actriz vivió un encuentro un tanto incómodo con Homs, la mamá de sus dos hijos, Francesca y Bautista, al coincidir en un evento en la cancha de River Plate que la ex ATAV no se quiso perder siendo el club de sus amores.

"Cuando ellas se encuentran, hubo como una tensión porque se sabía el antecedente, pero se saludaron cordialmente, como si no hubiera pasado nada", contó Luli Fernández al dar la noticia en Socios del espectáculo. Sin embargo, poco antes del encontronazo, la China aprovechó para compartir en sus redes el amor que le tiene a su equipo.

La actriz se mostró en una foto de espaldas y ante las tribunas desiertas del estadio de Núñez, y en otra donde se ve su gran sonrisa de entusiasmo y fervor. "El más grande sigue siendo River Plate", escribió, contundente, dejando en claro por quién hincha.

Mientras tanto, todo indica que el supuesto romance entre De Paul y Tini Stoessel quedó en el pasado, porque día a día más señales dan a pensar que el jugador de la Selección argentina y la modelo volvieron a darle una oportunidad a su relación.