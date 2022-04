La terminante decisión de Marcelo Tinelli sobre el futuro de ShowMatch

Mientras prepara su vuelta a la televisión a mediados de este año, Marcelo Tinelli tomó una terminante decisión sobre el futuro de ShowMatch (El Trece) para dar un volantazo y regresar con un nuevo formato.

Mientras Tinelli comparte algunas instancias del proceso de preproducción de lo que será su nuevo show en la pantalla chica, Pablo Montagna informó en LA NACION que el primer importante cmabio en la nueva propuesta del popular conductor será el nombre del ciclo, ya que abandonará la marca ShowMatch que lo acompaña desde 2005.

Los anteriores nombres del programa de Tinelli habían sido Videomatch, cuando comenzó a emitirse en 1990 por Telefe, y luego El Show de Videomatch, de 1995 a 2004. “No se va a llamar Showmatch, ya que haremos otro programa, otro formato, otro nombre”, confirmó Tinelli al mencionado medio.

De esta manera, quedan despejados algunos rumores sobre el destino de Marcelo Tinelli en la televisión, a la vez que desde marzo el conductor del ciclo que dejará de llamarse ShowMatch había confirmado su regreso a El Trece desde el mes de junio.

“Volvemos. Tenemos contrato firmado con eltrece para arrancar en junio. El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formatos, algunos de canto, con más jurados, y algunas cosas más que no puedo contar”, adelantó recientemente Tinelli en una entrevista televisiva en un canal de Rosario.

El formato en el que estaría interesado el conductor es All Together Now, show de talentos de la BBC en el que confluyen 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas. El ciclo británico ha tenido dos temporadas hasta el momento, bajo la conducción de Geri Halliwell, exintegrante de Spice Girls.

Además, Marcelo Tinelli también baraja la posibilidad de otro formato británico llamado The Dancer, un concurso de baile creado por el famoso productor y conductor Simon Cowell, que además fue un gran éxito en España.