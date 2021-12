El contundente descargo de Marcelo Tinelli en su despedida de Showmatch

La gala final de La Academia de Showmatch tuvo su momento de quiebre cuando Marcelo Tinelli decidió tomar la palabra para hacer un balance del año y se refirió a las duras críticas que recibió durante todo el año.

"Ha sido muy atípico este año, la pandemia nos dejó muchísimos obstáculos. Tuvimos que trabajar muchísimo para ajustarnos a todos los protocolos sanitarios. Llegamos a hacer 400 hisopados por día. Quiero felicitar a la producción, creo que tenemos a la mejor producción de la Argentina", comenzó expresando el conductor del certamen de El Trece.

"A pesar de tantas dificultades económicas que sufrimos con la pandemia, hay algo positivo en conservar tantos puestos de trabajo. Me siento orgulloso de eso, de cuidar puestos de trabajo", agregó. "Nada nos sacó las ganas de hacer el programa, disfruté cada noche y disfruto la tele como cuando arranqué en el ‘83. Me encanta brindar entretenimiento. Amamos lo que hacemos, estamos enfermos de amor porque nos llena el alma", remarcó.

"No importa el horario, hemos llegado al final de otro año. Siento que los conozco a ustedes y ese es el mejor premio que podemos tener", reconoció. "Nos tocó ver el sufrimiento de los seres queridos, se nos fue mucha gente querida y muchos no pudimos llegar a despedirlos. Y en estos tiempos de mierda y complicados, salió lo mejor de mucha gente: los médicos, terapistas y enfermeros, la solidaridad de los argentinos; y también sacó lo peor de mucha gente, y es entendible", remarcó.

"Empiezan a aparecer las mentiras, las falsedades y el odio, y por otro lado el amor. Y aparece la grieta. Cuestionamos los liderazgos y a las personas, desde Ángela Merkel hasta el tipo que vendía choripanes hoy en la Plaza de Mayo. Nosotros en este momento tan complicado queríamos estar transmitiendo buena energía", aseguró visiblemente emocionado.

"No me gusta contestarle a nadie aunque me agredan de la manera que lo han hecho. Y si lo hice, les pido disculpas. Y con el elogio me pasa lo mismo, son ruidos que van pasando, y con la pandemia nos dimos cuenta que lo más importante es cuidarnos", destacó, evitando responder a los agravios.

"Será porque sufrí de muy pequeño la pérdida de mis viejos, que siempre quise estar bien. Ante cada insulto, siempre digo ‘vean lo lindo, lo positivo. Respondan la muestras de amor, que están siempre. Miren las sonrisas de la gente, los ojos vidriosos, la emoción. ¿Para qué nos vamos a quedar con las mentiras?’", reflexionó. "Gracias por dejarnos entrar en las casas. Este es un programa hecho con amor", finalizó entre los aplausos de todos los presentes en el estudio mayor de El Trece.