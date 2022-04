El increíble argumento de Edith Hermida para defender a Mica Viciconte tras llamar “hijastras” a las niñas de Neumann

La historia sin fin. Otra vez apareció una batalla furiosa entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, quienes desde su divorcio protagonizaron decenas de cruces, de recriminaciones, de reclamos álgidos e incluso de una gama variedad de problemas legales.

Ahora las rispideces se centran en la vida soleada, luminosa y feliz que construye Poroto con Mica Viciconte, porque ese presente bañado por la alegría de convertirse en padres de Luca y las mieles de la visibilidad y éxito por el triunfo en MasterChef la ubicó en el ojo de la tormenta a Nikita.

Y como si fuese poco, Neumann tuvo que soportar que sus tres hijas, sus tres retoños, lucieran al lado de la famosa en la consagración en el reality, una foto que se convirtió en viral, que surcó todos los aires y que se impregnó en el inconsciente colectivo.

Claro que el detalle más álgido de toda esta trama se focaliza en la extraña manera en que Mica decidió presentar a Indiana, Allegra y Sienna en el reality, dado que no se le ocurrió mejor definición que llamarlas como “sus hijastras”. Un término en desuso y que implica una frialdad y una barrera.

Esa elección del término vincular provocó que Viciconte cayera en el análisis de todos los medios de comunicación, que se lanzaron a debatir sobre el verdadero motivo para nombrar a las niñas de ese modo, hasta se interpretó el lenguaje corporal de la influencer.

En el repaso de las imágenes en Bendita, Horacio Pagani fue categórico contra Mica: “A mí no me gusta esa palabra, es como despreciativa. No sé, yo diría ‘las hijas de mi pareja’". Una concepción generalizada, que alcanzó una enorme cantidad de adeptos.

Llamativamente, Edith Hermida saltó y quiso defender a Viciconte, pero eligió una frase muy extraña, que no se comprendió si la apoyaba o la defenestraba. “¡Bueno! Pero lo dijo así... ¡Yo la conozco a Mica, es un amor de persona pero, pobrecita, es bruta! ¡No lo dijo con mala intención!", exclamó la panelista.

Por su parte, Beto Casella intervino para colaborar con Hermida y trató de mediar posiciones al manifestar: “Si ustedes nos siguen cada noche, saben qué hay tres momentos de Edith sin filtro, sin cadena, sin el chip del filtro".