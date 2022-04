Esteban Lamothe estalló contra quienes critican sus opiniones sobre el gobierno de Alberto Fernández

Esteban Lamothe estalló en las redes sociales contra quienes critican sus opiniones sobre el gobierno de Alberto Fernández, todo en el contexto de la polémica generada alrededor del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).

"No se trata de que partido político soy yo, le pegaron a trabajadores del cine que se fueron a manifestar porque @INCAA_Argentina se cae a pedazos y ustedes festejan ese horror", expresó Esteban Lamothe luego de que algunos le recordaran que en alguna oportunidad había elogiado la gestión de Alberto Fernández.

Luego el actor agregó indignado: "Cuando apoye a este gobierno, acá me liquidaron. Perfecto. Ahora estoy repudiando duramente a este gobierno por el horror que está pasando en el @INCAA_Argentina y también me están matando. No sirven ni para odiar",

Podo después, en otro tuit Lamote expresó: "Una lucha no anula la otra". La voz del artista se sumó a la de referentes como Verónica Llinás, quien también se refirió a la crítica gestión del INCAA.

A través de su cuenta de Twitter, Esteban Lamothe había pedido que quienes pudieran se sumen a la protesta en la puerta del mencionado organismo. "Lo que está pasando con el @INCAA_Argentina es muy grave. Mañana marchamos a las 15 hs", expresó.

Este martes, el presidente Alberto Fernández despidió a través de un decreto a Luis Puenzo, quien se desempeñaba como titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El conocido cineasta se había negado antes a presentar la renuncia ante el ministro de Cultura, Tristán Bauer. El vicepresidente de la entidad, Nicolás Battle, quedará a cargo de manera interina en medio de la crisis y las protestas en el organismo. Al realizador de La Historia Oficial, se lo cuestiona por una política de subsidios que favorece a las grandes producciones en detrimento del cine independiente.