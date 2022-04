Por qué Rocío Marengo decidió que Eduardo Fort no sea el padre de su hijo

Rocío Marengo está oficialmente hace siete años con Eduardo Fort, el hermano no famoso de Ricardo. Serían algunos más si se podría blanquear la etapa en la que él todavía no estaba casado, pero eso ya es otro tema. La pareja tuvo sus idas y vueltas, pero ahora llegó a un importante.

Se conoció que van a ser padres, pero… ¡no juntos! Sí, la rubia, a los 43 años, se la jugó y será madre soltera. Así lo confirmó desde su cuenta de Instagram: “No voy a atar a ningún hombre para que me acompañe en este sueño mío”, firmó. ¡En tu cara, Fort!

La ex participante de Masterchef aclaró que sigue en pareja con Eduardo, que tiene tres adolescentes fruto de su exmatrimonio con Karina Antoniali, pero avisó que “quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo”.

“Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto", explicó.

Rocío fue pareja de Marley y de varios famosos más, y desde Chile añadió (está allá en la andina de Minuto para ganar): "Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado".

En una entrevista, Marengo explicó que no descarta ninguna forma de maternidad (subrogación de vientre para tener un hijo biológico o inclinarse por la adopción). “Va a llevar mi apellido. ¡Marengo! ¡Obvio que si! ¡Es mío sola! ¡Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. ¡Edu es mi novio! Y nos, a mi bebé y a mí, acompañará mientras esté en pareja", concluyó.

En ls redes dio más datos: "¿Vas a ser mamá?", le preguntaron en Instagram. "¡Sí, sí, en unos días tendremos novedades! Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. ¡¡Estoy muy feliz, segura y tranquila!!", terminó. ¡La que se viene!

Marengo y Fort pasaron por mil crisis, pero en 2021 dijeron que “estaban trabajando en el próximo paso para la relación”: los dos querían ser padres. "Voy a tener uno solo, es lo que quiero. Ya estamos trabajando en eso pero bueno, veremos. Estamos trabajamos bastante", firmó Rocío. Hoy la historia parece ser otra…