El categórico mensaje de Rocío Marengo sobre su relación con Eduardo Fort

A mediados de septiembre de 2021, la relación de Rocío Marengo y Eduardo Fort parecía tener los días contados. Fue la propia bailarina quien puso en el tapete mediático la crisis que atravesaba la pareja. El lugar que eligió para ventilar sus problemas fue durante su participación en la Academia de Showmatch.

"Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada tratando de salvar la relación. Se hace el que me apoya pero no es capaz de acompañarme. Estoy harta", comenzó diciendo Marengo en plena catarsis pública.

"Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados tratándome de prostituta. Me dijo que hasta que no tuviera la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes, a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Hacete cargo, tenés una novia. Chau, flaco. Estoy hasta acá. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas", arremetió con furia.

"La remo mucho para que después me pongan, ‘la novia de Eduardo Fort’. Soy Rocío Marengo, no me importa nada que tenga una empresa. Quedo como la interesada. Si él está enamorado que venga. Si no, chau", concluyó.

El tiempo pasó y todo parece indicar que las cosas se solucionaron entre ellos. Aunque no volvieron a compartir imágenes juntos, sí se mostraron unidos durante los festejos en Estados Unidos por los 18 años de Martita y Felipe Fort, sobrinos de Eduardo.

Pero las múltiples reacciones a las últimas publicaciones de Marengo en sus redes sociales generaron que la mediática saliera a aclarar los tantos sobre su situación sentimental. "Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber...", comienza expresando en su cuenta de Instagram. "¿Y yo? ¡Sin decir nada! Amis, no le doy explicaciones a nadie en mi vida. ¡Piensen y digan lo que quieran!", cerró contundente.

Recordemos que durante el Día de los Enamorados la modelo sorprendió con una publicación donde expresó: "No quiero escuchar el te lo dije.... Por favor. ¡Yo creí que iba a poder! Perdón, me lastimé mucho. ¡Yo no lo merecía! Ya no quiero escuchar más, quiero ser feliz, no quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré. ¡Quiero paz y amor!", expresó dado a entender que una nueva crisis afectaba la pareja.