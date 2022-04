El director de Granizo defendió a Francella y respondió a las críticas: “Casi que opacaron a la guerra en Ucrania y…”

El boom Granizo llegó a todo el mundo. No bien se estrenó, la peli llegó a estar primera en 22 países, un hito no muchas veces visto en el mundo Netflix. Sin embargo, en Argentina, las críticas no fueron positivas: ni para el film, ni para el trabajo de Guillermo Francella.

De todo esto habló Marcos Carnevale, el director de la peli que va camino a ser la más vista en toda la historia del cine nacional desde el uso de las plataformas y la nueva manera de distribución. “Yo estoy feliz, claro”, comenzó a pesar de todo lo que se dijo.

Granizo cuenta la historia de Miguel Flores, un meteorólogo infalible que erra su primer pronóstico en medio de una tormenta fenomenal y es llevado a escapar de Buenos Aires para refugiarse con su hija en Córdoba.

“Fue algo inusitado lo que pasó con las críticas, demasiado exacerbado lo que ocurrió, casi opacó la guerra de Ucrania y estamos hablando de una película. Hubo saña y devoluciones hechas de manera virulenta”, atacó Marcos, en defensa del trabajo de Francella tras los memes que generó la peli.

“Me parece bien que se evalúe, pero hubo cierto prejuicio sobre el género cómico. Contamos con los elementos típicos de que una comedia popular no goza de prestigio, eso es viejo como el cine. De hecho, es muy raro que las comedias entren a competir en los festivales”, agregó.

“Todo eso existe, pero esta vez hubo ensañamiento hacia Francella, hacia mí y hacia la película, no logro comprender, para mí enojaron los números que hizo, porque puso de manifiesto un sentimiento de autodestrucción, si a una película argentina le va bien en el mundo, ¿por qué la bajamos? Es hasta suicida”, explicó.

“En Twitter hubo una impunidad terrorífica, hubo un ‘efecto Twitter’. Para mi Granizo es un verdadero éxito, y eso me tiene enojado. Hay países que compraron la película incluso sin saber quién era Francella. Para mí la película es un éxito, yo lo vivo así, afuera la recibieron súper bien”, añadió.

“La película está producida por dos productores argentinos, el copyright es argentino y el guion es de un argentino ganador de un Oscar [Nicolás Giacobone, guionista de Birdman, film de Alejandro González Iñárritu que le valió la estatuilla de la Academia]”, agregó.

“El film está entre el segundo y tercer lugar de las películas de habla no inglesa, las pantallas se ampliaron y estamos viendo otra era. Los cuatro primeros días la vieron más de 30 millones de personas, eso es lo que posibilita el streaming, lo de salir en 170 países al mismo tiempo, y quizá eso enojó”, terminó Carnevale.