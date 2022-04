¿Todo mal? Qué dicen los gestos de Wanda Nara sobre su relación con Mauro Icardi

El cuerpo no miente, ya lo cantaba Shakira en uno de sus hits. Pero no sólo no mienten “las caderas” sino cada uno de los gestos que hacen a la comunicación. Hace tiempo que los programas convocan expertos en lenguaje gestual y esta última visita de Wanda Nara a Buenos Aires no fue la excepción.

Es que Wanda regaló, en esos veinte minutos de nota que le dio a LAM, una seguidilla de indicios que dan cuenta de lo que ella intenta ocultar, disimular, maquillar para los demás: que su relación con Mauro Icardi no anda bien y que el escándalo con la China Suárez dejó marcas demasiado hondas.

Y para demostrarlo, en Intrusos convocaron a Hugo Lescano, analista especializado en el tema que desmenuzó en vivo cada uno de los gestos y movimientos de la rubia en el móvil desde un shopping, mientras en el piso del programa de América indagaban picantes.

“A Wanda le preguntan por Mauro y comienza a mirar para atrás, lo quita del campo visual”, empezó Lescano, al detallar lo que leyó en su cara ante las preguntas más incómodas. “Si estás en un restaurante y alguien te está pidiendo información específica y vos mirás al mozo, mirás atrás y saludás estás quitando a la persona del campo visual”, explicó.

¿Cuál fue su lectura al respecto? “No le está yendo bien y no quiere decirlo. No quiere volver sobre el tema”, indicó. Pero hubo más señales en la carita de la mediática que hablan de crisis matrimonial con el jugador del PSG.

“Hay un gesto que es fatal donde se muerde el labio”, dijo, y avanzó: “Generalmente en dos circunstancias hacemos eso. Deseo, cuando por ejemplo con alguien que te gusta se te puede escapar morderse el labio. Pero este no es el caso, no es una cita”.

“Este gesto, morderse el labio, también aparece cuando pasamos por una situación traumática, la estamos recordando y no queremos. Está mirando al vacío y se muerde el labio porque justamente se está acordando de algo que no quiere contar”, señaló.

Lescano incluso ejemplificó con el caso de Thelma Fardín, que su denuncia a Juan Darthés también hizo el gesto de morderse el labio de abajo al recordar la situación traumática que padeció. “Lo que pasó con Mauro para Wanda es muy traumático y no se quiere acordar”, cerró el experto, contundente.