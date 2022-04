Sin piedad, Estefi Berardi destrozó a Cinthia Fernández: “Es el ejemplo de lo que no quiero ser en…”

Se desató un enfrentamiento, un cruce álgido que escala constantemente y se recrudece. Cinthia Fernández y Estefi Berardi se encuentran en pie de guerra, con una devolución de golpes filosos que no pareciera avizorar un coto, un cierre en el corto plazo.

Las dos panelistas se destinaron concepciones picantes, tanto en las redes sociales como en los ciclos televisivos en los que participan. Además, se toparon en dos noches casi consecutivas, primero el viernes en el cumpleaños de Pampito y el domingo en la celebración de Yanina Latorre.

En los dos eventos se negaron el saludo, aunque la que tomó la iniciativa de correr la cara fue la morocha, lo que se percibe con claridad en videos que postearon los integrantes de LAM, como el propio Ángel de Brito, en los que se denota la intencionalidad de la bailarina de ignorar a la nueva angelita.

En pos de justificar, de algún modo, su comportamiento, Cinthia armó un descargo extenso en su Instagram el lunes y bramó: “No voy a saludar a una persona que me dijo dos veces psiquiátrica. Lo dijo en una nota. Mandé a cortar la parte en la que me vuelve a decir psiquiátrica”.

Además, en esas imágenes Fernández pronosticó que no se quedará con los brazos cruzados y que, frente a la utilización del término psiquiátrica en una nota televisiva de Berardi, activará acciones legales, al menos eso dio a entender. No obstante, por el momento no se conocieron informaciones certeras al respecto de una posible acción judicial.

Claro que la guerra se encuentra en un estado de ebullición, por eso Estefi no acudió a la armonía, ni al cese de las ironías y en el ciclo de Carmen Barbieri, donde se desempeña como panelista, lanzó una definición muy picante sobre Cinthia: "Es el ejemplo de lo que no quiero ser en la vida".

Esas palabras llegaron en el contexto de las fotos que poncharon en el programa, que constan de una intencionalidad de las angelitas de posar en la casa de Pampito sin incluir a Berardi. "Cero mal humor porque la que queda mal es ella, sin que yo haga algo", opinó la blonda.