Paula Chaves contó cuál es el peor defecto que tiene Pedro Alfonso y no cambia con los años

Paula Chaves y Pedro Alfonso llevan más de 12 años juntos y, lejos de aquellas especulaciones sobre que se trataba de una relación por conveniencia mediática, parecen ser una pareja irrompible.



No obstante, la conductora sacó a la luz un aspecto personal de su marido, más vinculado con un defecto que, según ella, no logra corregir por mucho que pase el tiempo. Y no tuvo mejor idea que exponerlo en las redes sociales.



Evidentemente cansada de la situación, Paula utilizó su cuenta de Instagram no para posteos románticos con los que tienen acostumbrados a sus seguidores, sino para mandarla al frente con lo complicado que resulta la convivencia.





La conductora subió una foto en la que se ve un toallón tirado en el suelo, en un rincón. Si bien la imagen data de hace algunos años, Paula, harta de esa desprolijidad, lo denunció en las redes sociales con una frase lapidaria. “La historia de mi vida”, escribió en la storie de Instagram.



Paula y Peter se conocieron en 2010 y, cuatro años después, lograron superar esos rumores de pareja por conveniencia y pasaron por el registro civil. Al tiempo llegaron sus hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.



Aunque parezcan la familia perfecta, parece que la convivencia es como la de cualquier pareja terrenal. Al menos así lo hizo saber la conductora con su desopilante posteo en Instagram, donde no sólo son publicaciones románticas.





Hace algunas semanas, Peter cómo fueron sus primeras citas con Paula. “Era uno de los asistentes con sueldos más bajo. Igualmente, en esa época se manejaban otros montos. Con lo que ganaba vivía bien. Después pasé a productor de piso. Éramos tantos que había que ganarse el puesto y encontrar un lugar mejor”, contó.



“Cuando me puse de novio con Paula, mi mamá me prestaba el auto y estaba bastante roto. A veces no sabía si me iba a alcanzar el dinero para llevarla a un buen restaurante. Pero ella era feliz si paraba con el auto en un lugar de comidas rápidas”, agregó.