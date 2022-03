Filtran detalles de la tremenda traición de La China Suárez a Paula Chaves

Paula Chaves fue una de las personas que quedaron involucradas en el escándalo que protagonizaron La China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara. La esposa de Pedro Alfonso decidió cortar todo tipo de vínculo con la actriz, quien fuera durante muchos años su amiga, tras enterarse los por menores de lo sucedido

Ahora, se dieron a conocer nuevos detalles de los motivos que desencadenaron la pelea. Según reveló Paula Varela en Socios del espectáculo, La China reenvió un mensaje privado de audio de Chaves al jugador de PSG, cuando todavía no se destapaba el escándalo.

"Paula le dice a China que está likeando a Mauro Icardi, que es el marido de Wanda y cuñado de su amiga Zaira. En ese momento, la China la hizo sentir a Paula que era una desubicada, que le estaba preguntando una barbaridad, que no tenía nada que ver, que 'ni los conozco'. Y Paula se sintió tan mal en ese momento que hasta le tuvo que pedir perdón", comenzó diciendo Varela.

"¿Qué hace la China con ese audio de su amiga Paula Chaves? Se lo reenvía a Mauro Icardi. Mauro lo escucha y después Paula se entera de esta traición", agregó la panelista.

Esto habría ocurrido a mediados de agosto, cuando Icardi empezó a likear a La China. Esto generó dentro del entorno de las amigas un revoloteo que derivó en el mensaje que la modelo le envió a la actriz.

A partir de esto, Chaves habría preparado una venganza contra la actriz. Sin que ella supiera lo que le esperaba, fue invitada a reunirse con la modelo en la casa de Zaira Nara, hermana de Wanda. Una vez que llegó la actriz, Chaves disparó sin pelos en la lengua: "Sos un sorete. Leí todos los mensajes, tengo todos los chats, leí todo. Sos una basura". Obviamente ya le había contado todo previamente a Zaira.

"Tenemos mucha gente en común, no quería cruzármela en un evento y darle vuelta la cara. No soy una persona que tenga enemigos y no me gusta llevarme mal con la gente. Obviamente si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía. Fue horrible, pero me parece que es lo que tenía que pasar", reveló más tarde la hermana de Wanda en una entrevista sobre cómo fue esa charla en su casa.