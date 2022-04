Flor Vigna contó detalles íntimos de su primera vez con Luciano Castro: “Me miró desnuda y me…”

Hace meses que Flor Vigna y Luciano Castro vienen haciendo alarde de la apasionada relación que viven desde hace poco más de un año, cuando se conocieron en un gimnasio de la Zona Norte de Buenos Aires.

Si bien el actor siempre se mostró más recatado y ella más abierta a compartir, los dos contaron unos cuantos detalles de su intimidad: cómo se dicen entre ellos (“Canillita”, “Estribillo”, “China”), lo bien que la pasan juntos y más.

Sin embargo, las últimas ardientes declaraciones de Flor sobre la súper conexión que tiene con “Lucho” en una nota que brindó a Teleshow lo encendieron todo. “Era Flor Virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, dijo.

La nota, para muchos, dejó muy mal parado a su ex Nico Occhiato, con quien quedaron muy amigos, cosa que al parecer eran desde que estaban en pareja, por lo que Vigna relató, en contraposición al fuego que vibra con el actor de El primero de nosotros.

A la vez, la subcampeona del Súper Bailando y ahora cantante se remontó a cómo fue empezar su vínculo con el ex de Sabrina Rojas, un inicio que claramente la revolucionó y marcó un antes y un después. Especialmente, luego de la primera vez en la que Castro la vio sin ropa.

“Entre amigas coincidimos que después de algún tiempo sola es normal volver a tener vergüenza de estar desnuda en frente de alguien. Es como un recomenzar. Y tal vez fue así que redescubrí ese universo. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, señaló.

“Cuando Lucho me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención”, agregó, y explicó que esa nueva mirada la hizo quererse más.

“La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”, indicó.

"Lucho me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada”, dijo además, al recordar aquella primera vez juntos en la que el galán, según contó, se encargó de cuidarla y de preguntarle qué le gustaba.

"Un día me miró desnuda y me dijo: 'Nunca te operes'. No dejo de aprender de él y de sus miradas. Miro a Lucho y pienso: ´Yo te conozco de otra vida´", cerró Flor. ¿Y cuál fue la reacción de Castro ante esta catarata de intimidades que la joven ventiló?

“No sé lo que dijo. Miedo”, le aclaró a Karina Iavícoli, cuando le preguntó sobre el tema en Socios del espectáculo. “Ay, Kari querida, nada que no le pase a una pareja que hace seis, siete meses que están juntos”, opinó el actor sobre todo lo que dijo su novia.