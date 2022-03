La llamativa reacción de Luciano Castro tras las confesiones íntimas de Flor Vigna

Tras las contundentes confesiones íntimas de Flor Vigna, su actual pareja, Luciano Castro tuvo una llamativa reacción en diálogo con el programa Socios del Espectáculo (El Trece).

En comunicación la panelista Karina Iavícoli, Castro aseguró que no había escuchado los dichos de su novia: “No sé lo que dijo. Miedo”. Sin embargo, cuando la periodista lo puso al tanto de las declaraciones de Vigna en torno a las virtudes amatorias del galán, él se limitó a relativizar sus palabras diciendo: “Ay Kari querida, nada que no le pase a una pareja que hace seis, siete meses que están juntos”.

Luciano Castro y Flor Vigna oficializaron su romance hace unos meses tras ser vistos muy acaramelados en un gimnasio. "Nos cuidamos hasta donde más pudimos y después dijimos: ‘Seamos libres’. Es re lindo decir lo que te pasa en voz alta. (...) Nosotros nos empezamos a conocer, estábamos de una casa a la otra y dijimos: ‘Bueno, relajémonos, no hay por qué esconderse’. Es raro de hablar de esto en público, pero nosotros nos venimos conociendo hace un tiempo”, comentó la influencer al dar a conocer su relación con el artista.

Durante la entrevista de Luciano Castro con Socios del Espectáculo, el actor se permitió tomar con humor las bromas sobre sus fotos íntimas que circularon hace un tiempo. “Que bol... que son, jajaja”, deslizó el galán.

Por su parte, Nico Occhiato también habló de las confesiones íntimas de Flor Vigna que para algunos no lo dejaron muy bien parado. “Me parece espectacular. ¿Que querés que te diga? Me pone contento que esté contenta. No puedo hablar por algo que no vi. Me lo estás diciendo vos. Está perfecto”, expresó.