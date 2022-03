Yanina Latorre disparó contra Intrusos en la previa del debut de LAM en el mismo canal

Fiel a su estilo de no hacer concesiones, Yanina Latorre disparó contra Intrusos en la previa del debut de LAM en la misma pantalla, el canal América.

En diálogo con Catalina Dlugi en el programa radial "Agarrate Catalina” (La Once Diez / Radio de la Ciudad), Yanina Latorre aseguró contundente: “Nosotros somos mejores que Intrusos, no amerita la comparación”.

Luego, agregó incisiva sobre Intrusos: “A ellos les va a costar, no a nosotros. No hay otro programa como nosotros, no hay otra mística como las angelitas, somos un programa que da suerte, que no chupa las medias, y hay un conductor que me banca, tal vez a ellos les molestamos, pero convivir no vamos a convivir con nadie".

En la misma entrevista, Yanina Latorre le dedicó unas particulares palabras a Jorge Rial, quien recientemente volvió a la pantalla chica al frente de Sobredosis de TV (C5N). “Rial para mí es el uno, pero está terminado ahora en la televisión, no me gusta el personaje en el que se convirtió. Pero no hay nadie como él para mirarte, para preguntar, para editorializar”, reconoció.

Cuando le preguntaron sobre Beto Casella, uno de sus enemigos más reconocidos, Yanina Latorre no dudó en sentenciar: “Alguien como Beto Casella piensa que yo ocupo la silla de una mujer que estudió y yo no. Él cree que las mujeres rubias que vamos a buscar a nuestros hijos en una camioneta a la puerta del colegio, somos unas estúpidas que vamos a calentar la silla peinadas y maquilladas”.

En la entrevista radial, Yanina Latorre también reconoció que no le cae bien Pamela David, esposa del dueño del canal América, Daniel Vila. De todas formas, reconoció que podría cruzársela sin problemas en los pasillos de su nuevo lugar de trabajo. El enojo de la panelista con la conductora se remonta a los tiempos en que esta última le hizo una entrevista a Natacha Jaitt por su sonado affaire con Diego Latorre, pareja de la integrante de LAM.