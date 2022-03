Demoledor pronóstico de Yanina Latorre sobre el presente laboral de Jorge Rial: "Está terminado"

Jorge Rial se encuentra transitando momentos muy particulares en su vida. En el plano sentimental, los ánimos están bastante caldeados tras anunciar su separación de su esposa Romina Pereiro. La mediatización de la noticia colmó la paciencia del periodista que apuntó directamente contra la prensa y no tuvo piedad con Pampito, el periodista que reveló la primicia de su ruptura matrimonial.

En cuanto a lo laboral, su renuncia a la conducción de Intrusos tras 20 años al frente del programa de chimentos dio lugar a un intento fallido de reinventarse en la televisión. Su programa nocturno TV Nostra tan solo duró algunos meses en pantalla. Tras el fracaso, anunció su retiro de la televisión por tiempo indeterminado.

Pero su intervalo en la pantalla chica duró poco tiempo. A finales de febrero de este año el periodista anunció su regreso al frente de un histórico programa. Rial conducirá Sobredosis de TV por la pantalla de C5N.

En este contexto, fue Yanina Latorre la que opinó sobre el presente laboral de Rial, luego que el periodista criticara su ingreso al canal América, será parte del panel del nuevo programa de Ángel de Brito, por su mala relación con Pamela David, esposa de Daniel Vila.

Durante una entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez), Catalina Dlugi le preguntó sobre los halagos que recibió de parte de Rial por su trabajo en el escándalo del Wandagate. "A mí me parece bien todo eso, porque yo soy igual. En el fondo yo hago las mismas cosas que él. Rial me detesta y no sé por qué. Para mí es el uno en esto de editorializar en el espectáculo, después nada... Ahora está fuera de training, yo creo que él está terminado en este tema de la televisión", lanzó sin vueltas.

Luego, aclaró que el presente profesional del periodista no le parece el más brillante: "Nadie, nadie, como él para mirarte, para preguntar, para editorializar. Para mí Rial es el uno, a pesar de que hoy no me gusta el personaje en el que se convirtió", concluyó.