Tras el llanto de Alejandra Quevedo desmintiendo los rumores con Jorge Rial, Pampito sumó una inquietante versión

Este martes en Mañanísima (Ciudad Magazine), Pampito criticó a Alejandra Quevedo por su descargo sobre los rumores que la involucran con Jorge Rial, y además el panelista sumó un inquietante dato sobre el presunto romance.

"Culpa a los medios de comunicación y la verdad que, todo bien con Alejandra Quevedo, no la conozco, me hablaron muy bien de ella, que es muy buena compañera, pero termina haciendo el show televisivo", cuestionó Pampito sobre la actitud de Alejandra Quevedo.

Luego, el periodista insistió: "Ayer no se quedó en la casa, fue a un programa de televisión que la tiene contratada, le pusieron un informe super divertido con Cris y ella iba contestando, entonces también se suma al show. De lo que hablamos es de las cuestiones de los adultos, no de los niños... Porque una cosa es el descargo en redes, que te sentís violentada como mujer y después también te terminás prestando al show".

Además, Pampito aseguró que se empezó a hablar del supuesto romance entre Alejandra Quevedo y Jorge Rial por lo que considera una imprudencia de ella. "Lo que cuentan de C5N es que supuestamente, la que contaba que estaba teniendo algo con Rial era Alejandra a sus compañeros", sumó inquietante.

Según Pampito, Quevedo luego se arrepintió de haber comentado el tema en su ámbito laboral a gente que no es de su total confianza.

"Hasta llegó a decir en una de las conversaciones es 'me quiero matar porque se lo conté a la que me hace las uñas'. De ahí sale también el rumor y lo cuentan personas que trabajan con ella hace tres meses. No es que inventamos", sentenció el panelista.