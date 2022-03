El contundente video de Alejandra Quevedo tras los rumores de romance con Jorge Rial

Tras quedar en medio de rumores de romance con Jorge Rial, la periodista Alejandra Quevedo compartió un contundente video a modo de descargo.

"Como colega es que decidí salir a hablar para decir basta. Primero, para proteger a mi hija, una menor de edad de tan solo 11 años, que está sufriendo mucho por lo que se publica, por lo que dicen algunos y algunas colegas y que no tiene sustento con la realidad", emepezó Alejandra Quevedo a través de sus historias de Instagram, descartando así de lleno la versión que la vincula con Jorge Rial.

Vengo padeciendo violencia sistemática como mujer, como profesional. No solo hacia mí, sino hacia mi ex pareja y a mis seres queridos", Quevedo incluyendo en su descargo a su ex, el tatuador de Rial, Fernando Colombo.

"Tal vez haya gente que recién ahora me conoce, y eso habla de cómo yo decidí manejar mi carrera. Hace 20 años estoy en el medio, y siempre me manejé con profesionalismo y respeto", sumó Alejandra Quevedo sobre su perfil profesional.

Además, reclamó: "En pleno siglo XXI, poner a una mujer como 'roba maridos' ya es inadmisible.. E insisto, es un hecho que no tiene nada que ver con la realidad. Soportar que me sexualicen, utilicen imágenes mías falsas y que me pongan como objeto al lado de un hombre poderoso recientemente separado me indigna y me enoja porque formo parte de un colectiva de mujeres que defienden nuestros derechos hace rato".

Recordemos que el domingo en la tarde, Yanina Latorre compartió una seguidilla de tuits sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, señalando entre otros detalles a Alejandra Quevedo como "una de las nuevas conquistas" del conductor.