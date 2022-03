Revelan datos privados del divorcio de Jorge Rial y Romina Pereiro tras el escándalo: "Él ofreció un..."

La separación de Jorge Rial es un hecho. Sus días junto a Romina Pereiro están terminados, más allá de que en cámara él juegue a otra cosa. Los dos no quieren seguir más juntos. Y los abogados trabajan en los papeles finales para firmar el divorcio de una pareja que comenzó en 2017 y pasó por el registro civil en 2019.

Con todo el lío y la aparición de una tercera en discordia en escena (se habló de la periodista Alejandra Quevedo, pero también de Sofía Caram), Jorge Rial pasó un día de terror. Se lo vio nervioso y fuera de sí, hasta contó cosas que podrían llevarlo a ser investigado por la Justicia (“Carmen Barbieri iba a ir presa por evasión de impuestos. Hablé con la gente de la AFIP y lo evité”, confesó).

Con las horas surgieron más datos del divorcio y, lo que aquí nos trae, la división de bienes gananciales de la pareja: fue Yanina Latorre la encargada de revelar cómo fue el procedimiento y qué es lo que hizo cada uno en estos meses desde que están solos.

"La crisis entre JR y RP empezó hace mas de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio. Él se va de la casa. Ella se queda. Todo acordado con abogados", comenzó la mujer de Diego Latorre, en un hilo de Twitter, hablando del divorcio más comentado de la farándula por estas horas.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana (empieza este martes 8, en la noche de América) añadió datos y dijo dónde está viviendo él y dónde se producen los encuentros con quien sería su amante: "Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10. JR y Quevedo se encontraban en Palacio Cabrera, muchas veces después de hacer Instalate".

Y Latorre siguió con la precisa: "Dejaron de verse cuando @AngeldebritoOk confirmó el divorcio porque parece que Romina puso el grito en el cielo. Y como el divorcio no está firmado, JR teme que se le complique. La casa donde vivían en Belgrano R está en venta".

"El divorcio ya está cerrado. La semana que viene ya podrían firmar. Romina aceptó sin leer. Está buscando departamento. JR le ofreció un depto que a ella le pareció chico, por eso sigue buscando. JR está cuidando mucho todo, porque si sale rápido el divorcio, va a aparecer 'la nueva'. Y el divorcio no fue por una tercera persona. En octubre ya estaban separados. Y él en noviembre se fue de la casa. El divorcio se lo pidió hace 2 meses", explicó Latorre.

Y Yanina dejó la data grosa para el final: "JR y Quevedo no se muestran. Ella lo va a ver seguido después de su programa q termina 1 am. Pero no se queda, vuelve a su casa porque tiene 1 hija. JR y Quevedo se conocieron por Kampfer y ademas él se tatúa con el ex de ella. El abogado es Béccar Varela. Q esta trabajando sin parar, para tener todo listo y hacer el anuncio oficial del divorcio junto con la firma del mismo".