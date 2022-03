Fuerte respuesta de Carmen Barbieri a una chicana de Jorge Rial: "Vení que te..."

Luego de que Jorge Rial asegurara que él colaboró para que Carmen Barbieri no vaya presa por evasión de impuestos, la actriz y conductora le respondió fulminante desde su ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine).

Con una recargada ironía, Carmen Baribieri apuntó contra Jorge Rial y las amenazas del conductor hacia Adrián Pallares. "La estás pasando mal, todo lo que digas es perdonable, pero cuando estoy viendo que puedes destrozar una familia, que no es la mía, me duele un poco. Destruir una familia con dichos, amenazas y suposiciones extrañas, es demodé. Ojo con las familias, yo sé que estás pasándola mal", arremetió este martes la mamá de Fede Bal.

Luego Barbieri siguió desafiante: "No estoy enojada, te digo a vos Rial... Estoy asombrada de cómo contaste la historia del DGI, de como sos amigo de gente ahí. No iba a ir presa por esto. Siempre dije y siempre agradecí, aunque diga cualquier cosa Rial de mí, di lo que sepas de mí, lo más feo, lo más negro, lo más profundo, vení que me la banco, vení que te espero".

Además, Carmen contó que Rial le ofreció ayudarla a financiar la importante suma de dinero que le debía a la Dirección General Impositiva tras separarse de Santiago Bal. "Siempre digo que soy muy agradecida porque en un momento muy bravo de mi separación, yo me encontré con una deuda muy grande y él me ayudó. Pero no iba a ir presa, porque yo iba a pegar. Diez años pagué, mil dólares por mes, después se pesificó. Perdí una casa en un country, imaginate", explicó.

El intenso ida y vuelta entre el conductor y la artista se dio luego de que Jorge Rial desmintiera los dichos de Carmen Barbieri, quien aseguró que fue despedida del canal América por orden de su colega.

El exlìder de Intrusos (América) dijo que a la capocómica la echaron porque le "iba mal", y que le extrañaba que ella lo acuse de hacer algo así cuando la ayudo a "no ir presa por evasión frente a la DGI".

Entonces este martes en su programa, Carmen Barbieri dio más detalles de aquella interna que tuvo con Jorge Rial. "En ese horario me iba bien en rating. Claro... Él manejaba lo artístico, no tenía nada que ver... Quedarme sin trabajo era duro, no me echó él, yo me fui porque no podía ir a La Plata. Yo compartía camarín con él y me dejaba todo tirado, había que entrar y ordenar el camarín. Esa es una de las anécdotas, tengo tantas para contar... Él elegantemente me hizo sentir incómoda, apretada, arrinconada. No me iba mal en América", aseguró.

Carmen Baribieri vs Jorge Rial.

Finalmente, Carmen Barbieri deslizó filosa: "Me gané un Martín Fierro en América ¿Te ganaste un Martín Fierro, Jorge? ¿No? Capaz que te lo ganás este año por hablar tanto, amenazando a tanta gente que tiene familia, Dios mío, no estoy de acuerdo".