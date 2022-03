Alejandra Quevedo rompió en llanto y dijo cuál es el vínculo que tiene con Jorge Rial

Este lunes en la noche, Alejandra Quevedo rompió en llanto frente a cámaras al hablar sobre los rumores que le adjudicaron un romance con Jorge Rial, y aclaró cuál es el vínculo que tiene con el polémico conductor.

Al comienzo de su descargo en el programa Instalate (América), Alejandra Quevedo explicó: "Hay un lugar donde se me puso como mujer que no está bueno. Que es el lugar del cual hice el descargo, y que tiene que ver con los primeros títulos de los portales que decían 'tercera en discordia' con alguien que había venido a robar un marido. Algo que, en pleno siglo XXI, tiene que erradicarse: nadie le roba el marido a nadie. No son objetos las personas".

Luego, la panelista del mencionado ciclo remarcó: "Han pasado un montón de cosas y situaciones. Se ha metido con un montón de gente detrás de una noticia que, obviamente, está desmentida de ambos lados".

Visiblemente afectada, Alejandra Quevedo señaló que recibió múltiples ofensas, incluyendo ataques a su trayectoria profesional y su aspecto físico a partir de la versión de romance con Jorge Rial. "Sobre todo mujeres, a un día del 8M. Un día donde todavía nos estamos deconstruyendo como mujeres, levantar el dedo y señalar a una mujer que pudo haber sido una mujer que rompió un hogar. No existe una mujer que rompa un hogar. Esta pareja... Él hizo su descargo, dijo que están separados y que todavía están enamorados", detalló.

En otro momento de su descargo, Quevedo aclaró que nunca trabajo con Rial y contó cuál es el vínculo que tiene con el conductor.. "Tengo esta conexión por Agustina (Kämpfer), que fue una pareja de él, y de parte de mi exmarido, que es su tatuador. Teníamos gente en común. Nos cruzábamos en la radio pero no trabajé jamás con él", remarcó la periodista al explicar que conoció al exlíder de Intrusos cuando él estaba en una relación con Agustina Kämpfer, quien fue amiga de la panelista de Instalate.

"Desde esos lugares fue fácil armar un rompecabezas que no existe. Hacer uso de esas personas para agredir o lastimar en una relación que está en proceso de separación, divorcio, o en el proceso en el que está, habiendo menores...", expresó angustiada Alejandra Quevedo.

Además, sobre la confusión generada alrededor de su persona, la comunicadora argumentó: "Entiendo el barro. A veces, tenés un dato, por ahí no sabés si es cierto o no y lo agrandás, le sumás datos que no son verdaderos y se va armando una bola que se hace cada vez más grande y toca más gente. Justo, da la casualidad, que empiezan un montón de programas de espectáculos. Y Jorge también está con un montón de movimiento. Pasaron un montón de cosas, le pasaron un montón de cosas profesionales",

Finalmente, cuando le consultaron si a partir de todo este escándalo había hablado con Jorge Rial, Alejandra Quevedo se limitó a afirmar: "No me comuniqué con Jorge".