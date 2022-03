Silvia Süller relató el infierno que vivió con un policía

Silvia Süller reapareció en la televisión y acaparó todas las miradas con su crudo relato. La mediática eligió El Run Run del Espectáculo, el ciclo que conduce Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica TV, para contar el infierno que vivió con un policía.

"Él se metió en mi vida pasando por la puerta de mi casa con el patrullero. Me regaló un chocolate e intercambiamos teléfonos", comenzó diciendo sobre cómo nació el vínculo que tenía con el uniformado. "Tuve relaciones con él pero de la nada me dijo que era gay. Es como una violencia de género", agregó.

"Me borró todo lo que tenía en el teléfono. Me sacaron el teléfono y los contactos", continuó y detalló: "Estuvimos tres meses, no tuvimos nada. Tuvimos un toch and go, no estoy enamorada ni nada", agregó.

Sobre el maltrato que sufrió, señaló: "Me dio un golpe que tengo una marca acá. Él me empujó contra un mueble y yo que soy tan blanca, me dejó los moretones. Me dio una patada y me empujó".

"Él es el oficial de la policía de la Comuna 1. Llamé a la mujer, Luciana, y le dije todo lo que pasó. Me enteré que tiene un hijo de 18 años. Voy a denunciarlo", expresó al aire.