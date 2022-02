Estelita Muñoz salió a bancar a su ex, Luis Ventura, en la pelea que tiene con Jorge Rial

La salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de Intrusos encendió un conflicto que parecía haber terminado hace años: el de Jorge Rial y Luis Ventura. El nuevo formato del ciclo de América TV le permitió a Ventura volver a ocupar su silla en el panel y tras una serie de dichos al aire sobre Rial, el ex conductor no se quedó en el molde y disparó con todo.

"Ahora hubo un quilombo grande porque en realidad Ventura quería conducir ‘Intrusos’, pero no le dieron bola. Sigue Flor De la V ¡está bravísimo el clima!", manifestó el papá de Morena Rial.

Luis Ventura y Jorge Rial

Estelita Muñoz, quien se desempeña como panelista en El Run Run del Espectáculo, decidió salir a bancar a su ex. La mujer no se guardó nada al aire y fue fulminante con el conductor de Radio 10. "Él nunca quiso que Luis creciera, cuando hizo teatro en Mar del Plata con Fort, desde el programa les hizo la vida imposible. Habló pestes de la obra porque no lo quería a Fort y porque el empresario no le habría pagado una cifra que él pidió para hablar bien de la obra, sin verla y sin saber de qué se trataba", indicó frente a las cámaras.

Y continuó: "Me alegro de que por fin Ventura se haya dado cuenta quién era el amigo porque yo he tenido muchas discusiones con Luis en su momento por defender a Rial. Él que no tiene amigos, él que se ha peleado con todos sus compañeros, los ha denigrado, de todos ha dicho cosas muy feas, te puedo hacer una lista, empezando por Lucho Áviles, Gómez Rinaldi, Marcela Tauro, con Sofovich".

Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura

Además, Estelita aseguró que su ex nunca tuvo la intención de estar a cargo de Intrusos. "Luis nunca deseó esa silla, jamás quiso ser conductor, cuando Rial se iba de vacaciones, estaba deseando que volviera. Jamás deseó esa silla, él está feliz en su programa Secretos y está feliz en América porque le dio una mano en su peor momento, cosa que su 'hermano de sangre' no hizo", concluyó.