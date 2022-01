Estelita Muñoz disparó contra Susana Giménez luego del escándalo que se generó con su ex, Luis Ventura

La semana pasada, no hubo quien no comentara lo que ocurrió en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. Al aire, Luis Ventura reveló que Susana Giménez se iba a encontrar con uno de sus ex, Jorge Rama, y ella lo llamó por teléfono durante el ciclo para desmentirlo.

La diva de los teléfonos no sólo le dijo al comunicador que chequeara bien las fuentes que le proporcionan información, sino que también ninguneó a la conductora del ciclo y no quiso salir en vivo para hablar de lo sucedido. Muchos opinaron sobre lo que pasó en la pantalla chica y una de las que no se quedó en el molde fue Estelita Muñoz, la ex de Ventura.

Mientras debatían sobre lo sucedido en El Run Run del Espectáculo y también acerca de lo difícil que es realizarle un regalo a la blonda por su cumpleaños, debido a que tiene muchísimas cosas, la panelista le lanzó un palito. "Lo qué pasa es que un amor no se puede regalar y es lo único que le faltaría", indicó Estela.

Frente a esto, Fernando Piaggo acotó: "Bueno, pero vos le podés presentar un compañero, un amigo". Y ella sumó: "No, porque no sabés por dónde va Susana. Porque puede ser una persona muy joven... ¡las ha tenido!".

Susana Gimenez

Y continuó: "De pronto, una persona más cercana a su edad... ¡también las ha tenido! O que sea un deportista, que también los ha tenido. Puede ser un hombre de las finanzas, que también ha tenido".

Para cerrar, Naanim Timoyko, agregó: "Últimamente Susana dijo que le gusta la gente joven”.