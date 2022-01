Luis Ventura habló al aire del informante de Susana Giménez

Esta semana, A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV, estuvo en boca de todos por una falsa información que sacaron en vivo. Todo ocurrió cuando Luis Ventura estaba contando que Susana Giménez se iba a encontrar con Jorge Rama y ella lo llamó por teléfono para desmentirlo.

Si bien la conductora del ciclo pidió disculpas y explicó que chequeaban la información, pero que “podía fallar”, el comunicador no se quedó en el molde y también habló delante de las cámaras de lo sucedido. "Yo le quiero dar valor, ante todo, al testimonio de la protagonista", comenzó diciendo.

Y continuó: "Los periodistas no debemos hablar, sino escuchar. El tema es que cuando hay teléfonos descompuestos, o donde no hay números a donde llamar para chequear la información, uno tiene que morir en quienes son los informantes…".

Acto seguido, brindó detalles de quien le proporcionó la data. "El informante que a mí me dio este dato es el mismo que me supo decir de la desaparición de las chequeras de Susana, la citación que le iba a hacer la justicia uruguaya, la convocatoria con días y horarios. Es decir, no era cualquier informante, era una fuente digna", indicó.

Luis Ventura

Para finalizar, Ventura sumó: "Ella no quería salir al aire. De todas maneras yo hice mis deberes y hoy hablé con Federico Levrino, temprano, y bueno no es la primera vez que ella me llama al aire para corregirme cosas. Una vez en ‘Secretos’ yo dije que ella era víctima de violencia de género con Monzón y al aire me desmintió. El valor es lo que dice ella".