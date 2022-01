Estela Muñoz y una picante aclaración en vivo relacionada con su ex, Luis Ventura

Estelita Muñoz vivió un verdadero calvario cuando, hace más de siete años, se enteró que su ex, Luis Ventura, mantenía una relación paralela con Fabiana Liuzzi y que además, había tenido un hijo. "Fueron momentos muy duros e inesperados", confesó en una entrevista.

Estela Muñoz y Luis Ventura

Hoy, la panelista de El Run Run del Espectáculo dejó su dolor atrás y optó por apostar nuevamente al amor. Al parecer, se trata de un hombre que la complace en todos los gustos y la busca en un auto de alta gama. Sin embargo, hasta el momento, la mujer no ha revelado la identidad de quien la tiene perdidamente enamorada.

Ahora, en una reciente emisión del ciclo de Crónica TV, Muñoz, señaló: "¡Estoy a punto caramelo, chicos! Y les voy a decir una sola cosa ¡nadie me pide que nombre ni que muestre! ¿Se entiende? Nadie me obliga y yo no lo voy a hacer por ahora".

Y aclaró: "Y otra cosa, soy Estela Muñoz, ¡Por favor olvídense del otro apellido! Y si no, me dicen Estelita y listo".

Estela Muñoz, la ex de Luis Ventura

Al escucharla, Fernando Piaggio, acotó: "Yo quiero decir que Estela está muy bien... desde adentro para afuera. Pero acá se va a armar el despelote cuando alguien diga ‘Tenemos las imágenes de la cochera’".

No es la primera vez que en el ciclo hablan sobre el tema, poco tiempo atrás, Piaggio contó: "Nosotros tenemos todas las fotos, pero acá hay códigos, cuenda ella diga 'ponelas', las vamos a mostrar ¡Y más de uno se va a caer de traste!". Al parecer, todo indica que la gran historia de amor que vive la mediática comenzó el año pasado y a medida que pasan los días cobra mayor importancia.