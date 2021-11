Tildaron de mentiroso a Luis Ventura y estalló de furia frente a las cámaras de América TV

Esta tarde, se vivió un momento muy tenso en el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. Oscar Ibañez, ex cuñado de Sandro, dudó de la credibilidad de los dichos de Luis Ventura y el periodista no se aguantó y estalló de furia frente a las cámaras. Todo sucedió mientras hablaban de los amores ocultos del cantante que se robó el corazón de "sus nenas".

"Sandro debutó a los catorce años, descalzo, en el escenario de Victoriano Arenas, club donde yo dirijo, se crio en el barrio donde yo dirijo y yo inauguré su pasaje, que fue vandalizado en determinado momento, un día que llovía a cántaros y yo estaba como un bol**** con micrófono", le dijo al hombre y enfatizó: "¡De Sandro nadie me va a contar nada!".

Frente a esto, Ibañez le retrucó: "Luisito es que a vos te vendieron buzones. Nunca hablaste con Roberto vos, ¡él no te quería! Y no tenés nada grabado de él".

Indignado, Ventura contestó: "¿Qué nunca hablé? ¡No sabía que habías convivido conmigo! Y sí tengo grabado, cuando di su romance con Adriana Turquetti en Paparazzi, él llamó y hablamos casi media hora al aire tratándome de Luisito. Y si no me quería es porque yo soy periodista, no fui un confidente y tampoco hago móviles para no decir nada, cómo estás haciendo vos que no tiraste nada y yo a vos mucho no te creo".

"No me importa que no me creas vos. ¡Justo el mentiroso más grande del mundo", manifestó el invitado desde el móvil. Furioso, Ventura se descargó: "Yo no miento, ¡a mí no! Sandro a lo mejor quedaba internado con tu nombre, vivo a dos cuadras de la clínica. ¡Las fotos del primer trasplante de corazón en la Argentina las hice yo!".