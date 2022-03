En la vuelta a su programa, Verónica Lozano confesó la experiencia paranormal que tuvo durante su operación

Con la buena onda que la caracteriza, este lunes Verónica Lozano volvió a su programa con una participación especial desde su casa. La conductora fue operada hace un par de semanas tras caer de siete metros de altura desde una aerosilla en Aspen, y está haciendo una ardua labor de rehabilitación.

En diálogo con Paula Chaves, conductora reemplazante de Cortá por Lozano (Telefe), Verónica compartió unos cuantos detalles de la trastienda de su accidente y su proceso de recuperación.

Luciendo un mono rojo con volados y de una sola manga, pelo suelto y anteojos de marco negro, Verónica Lozano saludó: “Estoy recontenta, la verdad es que estoy muy emocionada. Me monté señorita porque la verdad es que venía de unos looks muy rancios”, en alusión a las prendas de entrecasa que ha usado desde el accidente.

Sobre la experiencia paranormal que tuvo durante su operación, Lozano contó: "Cuando me opero sueño con un señor grande que me dice ‘decile a mi nieto que estoy orgulloso’ y entre sueños estaba mi mamá, mis tíos, mis seres queridos que no están, fue como más consciente eso y fue re lindo.A la mañana siguiente viene el doctor y le pregunté si tenía un abuelo, y me dice que sí, que lo vio pocas veces pero que era muy importante para él, y le conté el sueño y se puso a llorar, me dijo que era muy fuerte lo que le decía, porque su abuelo era una inspiración y que por eso operaba gente".

Fiel a su estilo, la figura de Telefe también recordó algunas instancias con humor. Por ejemplo, detalló que por protocolo antes de entrar al quirófano le hicieron un test de embarazo. ”Ahí me dije, ´¡lo único que faltaba!, no morí y estoy embarazada’”, bromeó.

Siguiendo con su veta de ponerle una pizca de alegría a la adversidad, Verónica Lozano comentó que le preguntó al médico cuándo podía volver a tener sexo, a lo que el profesional le respondió que para eso no era necesario usar los pies.

Verónica Lozano en la vuelta a su programa.

Finalmente, sobre su etapa de recuperación, Lozano explicó que entrena para que luego la vuelta a caminar no sea tan traumática, y también pasa su tiempo leyendo y viendo series.