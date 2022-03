Cinthia Fernández denunció el historial amoroso de Benjamín Vicuña: "No hay nada que lo..."

La separación de Jorge Rial y Romina Pereiro no deja de tocarse en todos los programa de tele. Pero eso abre puertas y conpuertas a otras parejas del pasado del mundo del espectáculo e invita al debate permanente en todos los shows de panelistas de la televisión argentina (y eso que son miles).

Esta vez, en Momento D, el nuevo ciclo Fabián Doman en Canal 13, se debatía si “los famosos se casan y se divorcian igual que los no famosos”. Y eso abrió puertas para diferentes planos de información.

El que picó en punta fue el ex compañero de Jey Mammon, en América, Gabriel Schultz: “Los famosos son más promiscuos, y eso la gente lo sabe”, tiró en medio de su “pelea” con Doman. “Yo no soy famoso, eh. Pero estos tienen un hijo por año”, atacó y le tiró un palo a Benjamín Vicuña.

“Benjamín Vicuña tiene un hijo por año. Ya no sé con quién tiene un hijo, con quién no lo tiene. Es un quilombo. Tiene hijos y les pone nombres raros a todos. ¿Qué está pasando?”, lanzó con mucho humor. Y eso desató el “enojo” de Cinthia Fernández.

“¡Bueno, pero agarraste al peor, nene! ¡Agarraste a Vicuña! ¡Diste el ejemplo que no tenías que dar!”, saltó la ex de Matías Defederico. “No, estoy dando el ejemplo de un tipo famoso. Yo lo banco, eh, pero lo que contó es toda verdad”, insitió quien fuera muy amigo de Andy Kusnetzoff.

“¿Pero vos te creés que es solo Vicuña? ¿Sabés la cantidad que hay?”, quiso saber Doman. “¿Y el personal trainer?”, consultó Cinthia Fernández sobre una profesión en la que muchos ven a “engañadores seriales”, algo que ella sufrió en sus años.

“No proyectes, no proyectes”, saltó de nuevo Gabriel Schultz. “¡No, yo me entreno sola!”, le respondió Cinthia Fernández, dejando en claro que por ahora está sola y que no quiere caer en las garras de un “famoso”.

“Preguntale al plomero que va a tu casa ‘¿cuántos pibes tenés?’. Yo te aseguro que el plomero que va a tu casa tiene más parejas que Benjamín Vicuña”, insistió Doman. “No, chicos, no pongan a Vicuña porque no hay nada que lo supere”, terminó Cinthia Fernández.

Y algo de razón tiene Cinthia: en el pasado amoroso de Benjamín Vicuña hay de todo, pero por suerte hoy se muestra muy cariñoso con Eli Sulichin en Santiago de Chile. ¿Otros tiempos han llegado?